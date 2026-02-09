日本の半導体パッケージング市場規模・シェアレポート、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の半導体パッケージング市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびにそれらのGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
半導体パッケージングは、半導体バリューチェーンにおける重要な工程であり、製造されたチップを封止・接続・保護することで、電気的性能、熱管理、長期的な信頼性を確保します。パッケージング技術は、従来のリードフレーム型パッケージから、ウェハレベルパッケージング（WLP）、ファンアウトパッケージング、システム・イン・パッケージ（SiP）、2.5D／3D集積回路（IC）パッケージングといった先端ソリューションまで多岐にわたります。
日本は、強固な材料エコシステム、精密製造能力、電子機器および自動車用半導体分野における長年の専門知識を背景に、世界の半導体パッケージング市場において戦略的に重要な役割を果たしています。世界的な大量組立・テストの多くはアジアの他地域に集中していますが、日本は自動車、産業、イメージング、パワー半導体用途向けの高付加価値・先端・特殊パッケージング分野で依然としてリーダー的存在です。
市場規模およびシェア
日本の半導体パッケージング市場規模は約65億～80億米ドルと推定されており、アジア太平洋地域の半導体パッケージング産業において重要なシェアを占めています。同市場は、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。
日本の強みは、低コストの汎用組立ではなく、先端パッケージング材料、装置、高信頼性パッケージングソリューションにあります。用途別では、自動車および産業用電子機器が、日本の自動車製造およびファクトリーオートメーション分野での優位性に支えられ、需要の大部分を占めています。民生用電子機器やイメージセンサーも重要な需要源であり、AI、データセンター、高性能コンピューティング（HPC）向けの需要も着実に増加しています。
主要な成長要因
・自動車向け半導体需要の拡大：電動化、ADAS、自動運転の進展により、高信頼性かつ高い耐熱性を備えたパッケージングが求められています。
・先端パッケージングへのシフト：チップレットアーキテクチャや異種集積の進展により、2.5D／3DおよびSiPソリューションの需要が増加しています。
・半導体材料分野での強み：基板、樹脂、接合材料における日本の優位性が、パッケージング技術革新を支えています。
・パワー半導体の成長：EVや再生可能エネルギーシステムの拡大が、先端パワーデバイスパッケージングの需要を押し上げています。
・半導体レジリエンスに向けた政府支援：国内半導体サプライチェーン強化を目的とした日本の政策が投資を促進しています。
