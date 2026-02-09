2025年10月～スタートした「地域共創科目」

1年次生約480人が全員必修科目で行い10のテーマから約40の課題から各自が選択して取り組みました。大学全体での本取組は日本初！(本学調べ)は約6か月かけて実践してきました。

その実践の成果発表として、2026年1月21日(水)に地域共創科目のポスターセッションが行われました。 各課題に一緒に取り組み共同いただいた皆さんと共に発表。地域の方や共同いただいた皆さまも見守る中、発表会はスタート。各課題に取り組んだ40以上のブースでは活気ある発表会が繰り広げられていました。

10のテーマと約40の課題とは

地域の産業

● 農業振興NPO活動支援

● 地場産業支援

● SDGs野菜の量り売り社会実験

● 竹を中心とした里山の管理と商品開発

● いちご農家支援





地域活性化・地域の交通

● 地域交通の構想と移動支援活動

● コミュニティ交通の支援

● 里山資源や文化資源を活かした活性化

● 地域活性化、移住・定住促進支援、交通問題解決支援

● 地域活性化と交通問題解決支援

● イベント支援

● 温泉街・観光地としての防災と子育て支援

● おもちゃを通じての遊びの研究、博物館支援



福 祉

● 地域福祉の促進

● 地域福祉活動への参画促進

● 地域交流拠点の活性化



福祉総合施設(しあわせの村)

● シルバーカレッジ支援

● 宿泊施設の利用者増加支援

● 健康増進施設の活用検討

● 乗馬クラブの利用者増加支援

● 動物との触れ合い活動支援



自然環境

● 自然環境保全活動支援

● 里山資源の有効活用による循環した里山環境維持の検討

● 再度公園の活性化支援

教 育 ・ 保 育

● 認定こども園 ／7園

● 小学校／13校

● 児童館／1館

● 部活動の地域展開「コベカツ」支援

● 中学校／3校



企業協働

● 道具、室内保護材の開発・販売促進

● 関係人口増加のためのイベント作り

● プロスポーツの遠隔ファンづくり支援

● ドローンによる地域づくり活動の支援

● おもちゃと絵本の館



コミュニティ

● 里山管理からの街づくり支援

● 自治会の再生支援

● 自治会活動にアプリを根付かせる活動支援

● 町づくりの課題検討、課題解決支援



プロジェクト運営

●鈴蘭台駅周辺の活性化＋共創アライアンス事務局

●地域共創科目運営支援

2026年4月からは新たな地域共創科目がスタート！

これからも、神戸親和大学の地域共創科目にご支援の程、よろしくお願いします。

最後に、学生と一緒に取り組んでいただいた、地域の方々、神戸市北区を中心とした行政、企業、メンターの皆さま、本当にありがとうございました。これからも引き続き、よろしくお願いします。

神戸親和大学は神戸市北区のWell-beingをめざしていきます。





【最後に神戸親和大学 松田学長からのお言葉】

神戸親和大学は、全学生が「一人の若者」として神戸市北区を中心に地域へ出向く「地域共創科目」を展開しています。単なる正解を求めず、未熟なまま地域の方々と共に悩み、対話を通じて課題を自ら発見・解決する体験そのものを「まなびのむすび」と定義。

この共創的な学びを通じ、「先生になるなら、親和！」の言葉通り、人々に寄り添い社会と協働できる「総合知」を備えた人材を育成し、地域と共に豊かな未来と幸福度の向上を共に目指します。