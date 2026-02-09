【神戸親和大学】地域共創科目成果発表ポスターセッションを開催
2025年10月～スタートした「地域共創科目」
1年次生約480人が全員必修科目で行い10のテーマから約40の課題から各自が選択して取り組みました。大学全体での本取組は日本初！(本学調べ)は約6か月かけて実践してきました。
その実践の成果発表として、2026年1月21日(水)に地域共創科目のポスターセッションが行われました。 各課題に一緒に取り組み共同いただいた皆さんと共に発表。地域の方や共同いただいた皆さまも見守る中、発表会はスタート。各課題に取り組んだ40以上のブースでは活気ある発表会が繰り広げられていました。
10のテーマと約40の課題とは
地域の産業
● 農業振興NPO活動支援
● 地場産業支援
● SDGs野菜の量り売り社会実験
● 竹を中心とした里山の管理と商品開発
● いちご農家支援
地域活性化・地域の交通
● 地域交通の構想と移動支援活動
● コミュニティ交通の支援
● 里山資源や文化資源を活かした活性化
● 地域活性化、移住・定住促進支援、交通問題解決支援
● 地域活性化と交通問題解決支援
● イベント支援
● 温泉街・観光地としての防災と子育て支援
● おもちゃを通じての遊びの研究、博物館支援
福 祉
● 地域福祉の促進
● 地域福祉活動への参画促進
● 地域交流拠点の活性化
福祉総合施設(しあわせの村)
● シルバーカレッジ支援
● 宿泊施設の利用者増加支援
● 健康増進施設の活用検討
● 乗馬クラブの利用者増加支援
● 動物との触れ合い活動支援
自然環境
● 自然環境保全活動支援
● 里山資源の有効活用による循環した里山環境維持の検討
● 再度公園の活性化支援
教 育 ・ 保 育
● 認定こども園 ／7園
● 小学校／13校
● 児童館／1館
● 部活動の地域展開「コベカツ」支援
● 中学校／3校
企業協働
● 道具、室内保護材の開発・販売促進
● 関係人口増加のためのイベント作り
● プロスポーツの遠隔ファンづくり支援
● ドローンによる地域づくり活動の支援
● おもちゃと絵本の館
コミュニティ
● 里山管理からの街づくり支援
● 自治会の再生支援
● 自治会活動にアプリを根付かせる活動支援
● 町づくりの課題検討、課題解決支援
プロジェクト運営
●鈴蘭台駅周辺の活性化＋共創アライアンス事務局
●地域共創科目運営支援
2026年4月からは新たな地域共創科目がスタート！
これからも、神戸親和大学の地域共創科目にご支援の程、よろしくお願いします。
最後に、学生と一緒に取り組んでいただいた、地域の方々、神戸市北区を中心とした行政、企業、メンターの皆さま、本当にありがとうございました。これからも引き続き、よろしくお願いします。
神戸親和大学は神戸市北区のWell-beingをめざしていきます。
【最後に神戸親和大学 松田学長からのお言葉】
神戸親和大学は、全学生が「一人の若者」として神戸市北区を中心に地域へ出向く「地域共創科目」を展開しています。単なる正解を求めず、未熟なまま地域の方々と共に悩み、対話を通じて課題を自ら発見・解決する体験そのものを「まなびのむすび」と定義。
この共創的な学びを通じ、「先生になるなら、親和！」の言葉通り、人々に寄り添い社会と協働できる「総合知」を備えた人材を育成し、地域と共に豊かな未来と幸福度の向上を共に目指します。