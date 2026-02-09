独立行政法人国立文化財機構(本部：東京都台東区)文化財活用センター〈ぶんかつ〉では、学校教育向けに大日本印刷株式会社(本社：東京 以下：DNP)が提供する「DNPコンテンツインタラクティブシステム みどころキューブ」を活用し、みどころキューブ「文化財のたからばこ」を公開する運びとなりました。3D空間上で直感的に操作できるインターフェースを通して、キューブ状に表現されている文化財の情報や関係性を視覚的に理解することができます。キューブは自由に操作できることから、利用者の興味・関心でさまざまな楽しみ方ができます。

現在、文部科学省が推進するGIGAスクール構想において一人一台端末が達成されています。本コンテンツはWEB上で公開しているコンテンツのため、小・中学校で使用しているGIGA端末(タブレット・PC)に加え、普段お使いのデジタル端末で誰もがご利用いただけます(※1)。





【コンテンツURL】

https://edu-cpcp.nich.go.jp/midokoro/app/





みどころキューブ「文化財のたからばこ」 体験画面





◆コンテンツの概要

「文化財のたからばこ」では、小・中学校の教科書(社会科・歴史)に掲載されている文化財(※2)のうち、国立文化財機構所蔵品50件を取り上げています。特に、社会科の指導で重視されている「人」、「モノ」、「こと」、「つながり(対外的な関係)」の4つのキーワードを基準に文化財を選定しました。

立体的な3D空間の中に、文化財が配置されています。3D空間の縦軸には年代、底面には日本地図を置くことで、文化財の年代や出土した場所、描かれているモチーフや制作に関連する場所など、文化財相互の関係性を視覚的に把握することができます。





軸に年代、底面に日本地図を配置





◆4つのテーマで文化財を紹介

本コンテンツでは、3D空間の側面に4つのテーマ、「人」、「モノ」、「こと」、「どこから？」を設定しています。例えば、テーマ「人」では、人の形を表した古墳時代の武人埴輪や平安時代の平治の乱を描いた「平治物語絵巻」というように、人の造形や人々の活動・関係性を表した文化財が光ります。





側面のテーマ「人」に関連する文化財が黄色に光ります

文化財を選択すると、文化財の詳しい情報や解説が表示されます





また、文化財の解説にある、ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)のリンクをクリックすることで、より詳しい作品情報や、文化財の全体画像を閲覧することができます。





ColBase(外部サイト)に遷移することで、詳しい作品情報・数多くの画像が閲覧できます





▼ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)はこちら

https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja









◆コンテンツの特色と機能

コンテンツの特色のひとつに、「絞り込み(教科書の絞り込み機能)」があります。小学校・中学校でお使いの教科書を選ぶことで、それぞれの教科書に掲載されている文化財のみを表示できます。実際の授業等で使用する際に便利な機能です。





教科書を選択することで、掲載されている文化財のみを表示できます





また、それぞれの文化財にある「お気に入り」タグを選択することで、自分だけのお気に入りリストを作成することもできます。









お気に入りを登録することで、気になる文化財キューブにすぐにアクセスできます





みどころキューブ「文化財のたからばこ」では、旧石器時代から明治時代までの50件の文化財を見ることができます。みなさんがご存じの文化財について、本コンテンツを通して新しい魅力を発見することができるかもしれません。ぜひご自身で自由に動かして、お楽しみください。









◆推奨環境 ※1

・インターネットに接続されている端末であること。

・10インチ以上の画面サイズ。

・1366×768ピクセル以上で横表示ができること。

・タッチパネルもしくはマウスポインティングデバイスが使えること。

・PCでのブラウザ動作保障環境としてはWindowsの場合Chrome、Edgeに、macOSの場合Safariに対応しています。

・モバイルでのブラウザ動作保障環境としてはiOSの場合Safariに、Androidの場合Chromeに対応しています。

・すべてのOS・ブラウザ・デバイスで動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。









◆掲載している教科書 ※2

国立文化財機構(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館・東京文化財研究所・奈良文化財研究所)所蔵品のうち、下記の教科書に掲載されている文化財50件を取り上げています(令和7年度時点)。





・東京書籍(小学6年社会・中学歴史)

・教育出版(小学6年社会・中学歴史)

・日本文教出版(小学6年社会・中学歴史)

・帝国書院(中学歴史)





※みどころキューブは、DNP大日本印刷の登録商標です。

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172726_4986.html





◆文化財活用センター

2018年に国立文化財機構に設置された、文化財活用のためのナショナルセンターです。「文化財を1000年先、2000年先の未来に伝えるために、すべての人びとが、考え、参加する社会をつくる」というビジョンを掲げ、「ひとりでも多くの人が文化財に親しむ機会をつくる」ことをミッションとして、さまざまな活動をしています。









