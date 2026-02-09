京都宇治の老舗「辻利（TSUJIRI）」では、辻利 京都祇園店、京都タワーサンド店、アルデ新大阪店の３店舗にて、2026年2月16日（月）から春限定メニューを発売いたします。辻利 春の限定メニュー「辻利ソフト 春のパルフェ」「京ラテ®スムージー 春いちご」「抹茶さくらソーダ」の3品が登場します。茶匠が厳選した抹茶を贅沢に使用し、苺やさくらなど春の味覚をふんだんに取り入れた、この季節限定のラインアップ。桜を愛でるひとときに、街歩きやお買い物の合間に、色彩り豊かな春の味わいを、辻利が誇る香り高い抹茶の風味とともにお楽しみください。

「辻利ソフト 春のパルフェ」 （写真中央）

辻利自慢の抹茶ソフトクリームに、生クリームと瑞々しい苺を合わせ ました。仕上げに、とろりとした抹茶蜜入りチョコレートを、歯ざわりの良い抹茶サブレで挟んだ人気商品「お濃い茶抹茶サンド」を贅沢にトッピング。宇治抹茶ならではの香りと深みが広がり、パルフェ全体の味わいに奥行きを添えます。濃厚な抹茶の旨みと苺の甘酸っぱさが調和し、生クリームのなめらかさ、抹茶サンドのほろ苦さが重なり合う、春だけの華やかなパルフェです。価格：税込913円

「京ラテⓇ スムージー 春いちご」 （写真右）

宇治抹茶を使用した濃厚な抹茶スムージーに、いちごホイップを重ね、果肉感のある苺をトッピングしました。抹茶の深みと苺の甘みをバランスよく楽しめる、春色が目にも鮮やかな季節限定スムージーです。価格：【Sサイズ】税込 880円 【Lサイズ】税込 935円

「抹茶さくらソーダ」（写真左）

【Sサイズ】税込 660円【Lサイズ】税込 715円さくらの香りがふわりと広がるソーダに宇治抹茶を合わせた、春の訪れを感じる限定ドリンクです。桜ゼリーのぷるんとした食感が アクセントとなり、お花見シーンにもぴったりの華やかな味わいに 仕上げました。価格：【Sサイズ】税込 660円【Lサイズ】税込 715円

【発売日】 2026年2月16日（月）～4月30日（木）【販売店舗】辻利 京都祇園店 / 京都タワーサンド店 / アルデ新大阪店※本メニューは、宇治本店、那覇空港店では取り扱っておりません※価格はすべてイートイン価格（消費税10％）

販売店舗一覧

■「辻利 京都祇園店」観光の名所、京都 祇園のメイン通りに位置するお店です。1階と2階に飲食スペースを構え、こだわりの抹茶を使ったスイーツ・ドリンクをお気軽にお楽しみいただけます。【住所】京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町 215 【営業時間】11:30～18:30 【電話番号】075-551-0220

■「辻利 京都タワーサンド店」京都駅からすぐ近く、京都のランドマークでもある京都タワー内に構えるお店です。お土産にぴったりな人気のラスクなどの販売はもちろん、こだわりの抹茶を使ったカフェメニューも多数揃えております。【住所】京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1 京都タワーサンド １F 【営業時間】10:00～21:00 【電話番号】075-744-6417

■「辻利 アルデ新大阪店」新大阪駅構内アルデ新大阪内に店舗を構えるアクセスも便利なお店です。濃厚な抹茶の風味を感じられるラスクやラングドシャなどお土産商品が大人気。簡単な喫茶スペースもございますので、シーンに合わせてご利用ください。【住所】大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2階 アルデ新大阪 【営業時間】 物販 : ９:00～21:00 カフェ : 10:00～20:30 【電話番号】06-6379-3399

辻利（つじり）

創業萬延元年（１８６０年）。初代「辻利右衛門」は、保存性の高い茶櫃を考案してお茶の販路拡大を実現。また玉露の茶葉を棒状の美しい鮮緑に仕上げる「玉露製法」を確立するなど、高級茶の代名詞と言われる宇治茶復興の礎を築きました。辻利右衛門の宇治茶への志を今も受け継ぐ「辻利」は、幅広いお客様のライフ スタイルにマッチした和の楽しみを、確かな品質でお届けいたします。※ 「辻利」の辻の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記となります。