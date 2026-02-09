報道関係者各位お知らせ2026年2月10日株式会社エッチ・ケー・エス日生工業株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━HKS×NISSEI、クラシックカー（旧車）向けパーツ開発・製作の取り組みを本格化「第17回 ノスタルジック2デイズ」にてJCCA優勝車両と開発中のエンジン・駆動系パーツを公開～HKSグループの精密加工技術で高精度・高性能パーツを開発。旧車の走りを「再生」から「進化」へ～━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下HKS）と、HKSグループで精密加工を担う日生工業株式会社（本社：埼玉県児玉郡、代表取締役社長：水口大輔、以下日生工業）は、2026年2月21日（土）・22日（日）にパシフィコ横浜で開催される「第17回 ノスタルジック2デイズ」に共同出展いたします。

本出展では、クラシックカー（旧車）向けパーツの開発・製作に関するHKSグループの新たな取り組みを紹介します。ブースには、旧車レース界のトップチーム「ZIEL RACING PROJECT」協力のもと、HKSグループがエンジン製作を担当し、実戦投入で検証を重ねたNISSANサニー（B310）と、今シーズンより新たにエンジン製作を担当するNISSAN ブルーバード（510）を展示します。あわせて、蓄積された実戦データよりフィードバックした開発中のトランスミッション部品など、HKSの設計思想と日生工業の製造技術が融合した開発中のパーツ群を公開予定です。

■出展の狙いとHKSグループの強み1. アフターパーツ開発で培った技術を旧車へ：補修にとどまらない「性能向上」パーツHKSがアフターマーケット向けチューニングパーツ開発で培ってきた設計・開発ノウハウを、旧車領域にも展開します。純正部品の供給が難しくなる中、単なるリプロダクト（再生産）にとどまらず、現代の材料・設計技術を活用した「性能向上を伴うパーツ供給」を通じて、旧車を現代の交通環境やレースシーンでも楽しめる選択肢の拡大に取り組みます。

2. グループ連携による特殊加工技術：エンジンのHKS × 精密加工の日生工業本プロジェクトの核は、HKSの設計・開発力と、日生工業の特殊精密加工技術の融合です。日生工業は難削材の加工や精密加工品の製造を得意としており、高精度トランスミッション部品の製作や、リバースエンジニアリングによるクランクシャフト製作など、高度な加工技術を要する部品への対応を可能にしています。

3.レースの現場で証明された「製作・開発力」HKSグループは、ZIEL RACING PROJECTのJCCA（日本クラシックカー協会）レース参戦でエンジン製作を担当し、実戦環境での検証を重ねてきました。過酷なレースシーンで優勝を支えた「製作技術」と「耐久性」を、展示パーツ及び車両を通じてご紹介します。

■展示車両（ZIEL RACING PROJECT 協力）① ZIEL RACING／HKSサニー

車種：NISSAN サニー（B310）主な戦績：・2025 JCCA TSUKUBA MEETING TS CUP 優勝（4/13）・2025 JCCA TSUKUBA MEETING ENDURANCE TS CUP 優勝（10/12）特長：HKSがエンジン製作を担当、日生工業の精密加工技術が投入された実戦車両。

② ブルーバード1800SSS

車種：NISSAN ブルーバード（510）主な戦績：・2025 JCCA TSUKUBA MEETING 耐久Sレース2位（10/12）

■主な展示製品（予定）旧車の弱点となりがちな駆動系を中心に、特殊加工技術を活かした高性能パーツをラインナップします。

【日生工業株式会社】・サニー（B310）用 トランスミッションギヤ（参考出品）：精密歯車加工技術の結晶・A12エンジン用削り出しカムシャフト（参考出品）・鍛造削り出しクランクシャフト・旧車用MTギヤ、減速機、デフケース等【株式会社エッチ・ケー・エス】～RB26/13Bなど、名機を進化させるヘリテージパーツ群～・RB26用排気量アップキット（削り出しクランクシャフト使用）・13B-REW用点火コイル※展示内容は予告なく変更する場合があります。

■イベント概要

・名称：第17回 Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）・会期：2026年2月21日（土）～22日（日）・会場：パシフィコ横浜 展示ホールB～D・小間位置：HKS × NISSEI ブース： J1・詳細は公式サイト：をご参照ください。

■会社概要株式会社エッチ・ケー・エス（英文名：HKS Co., Ltd.）・事業内容：自動車用高性能パーツの開発・製造・販売、自動車メーカー受託開発・所在地：静岡県富士宮市上井出2266・設立：1973年10月・WEBサイト：HKSグローバルサイトHKSオフィシャルサイト

日生工業株式会社（英文名：Nissei Industries Co., Ltd.）・事業内容：自動車・産業用精密部品（クランク・ギヤ等）の製造・株主：株式会社エッチ・ケー・エス（東京証券取引所：7219）100%・所在地：埼玉県児玉郡美里町広木2597-1・設立：1965年10月・WEBサイト：日生工業オフィシャルサイト株式会社エッチ・ケー・エスは、1973年の創業以来、自動車用アフターマーケット分野において、エンジンパーツ、ターボ、マフラー、サスペンション、エアクリーナー、電子制御部品などの高性能パーツを世界中のクルマファンに向けて提供してきました。また、アフターマーケットで培った製品開発の知見を活かし、自動車メーカー各社からの受託開発や生産にも多数の実績があります。近年は高効率エンジンの開発に加え、環境省の補助金事業であるバッテリー交換式EVトラックの実証事業などにも携わり、脱炭素化に向けた取り組みを進めています。

日生工業株式会社は、1965年の創業以来半世紀以上にわたり、「未来に存続し続ける企業を目指す」という経営理念のもと、モノづくりを追求してきました。少量多品種の精密加工や難削材加工を得意とし、自動車メーカー向けの試作から少・中ロット量産までのほか、航空宇宙分野や産業用途の精密加工など幅広い領域で加工・製造を担っています。特に、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダー、ピストンなどの内燃機関部品については、親会社であるHKSと連携し、高品質な加工・製造にこだわった対応を強みとしています。

■展示協力パートナーZIEL RACING PROJECT（株式会社イディアコーポレーション）・事業内容：クラシックレーシングカーの製作・販売・レースサポート・WEBサイト：オフィシャルサイト

【本件に関するお問い合わせ先】名 称： 株式会社エッチ・ケー・エス住 所： 静岡県富士宮市北山7181ＴＥＬ： 0544-29-1111

名 称： 日生工業株式会社住 所： 埼玉県児玉郡美里町広木2597-1ＴＥＬ： 0495-71-7525