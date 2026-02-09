株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、PubMatic（Nasdaq: PUBM）と共催イベント「パブリッシャーのためのサプライパス最適化」を2月25日に開催します。

■ 概要

近年、日本の広告市場で関心が高まっている「サプライパス最適化（Supply-Path Optimization、以下SPO）」をテーマにオフラインイベントを開催します。本イベントでは、Publisher・SSP・DSPのそれぞれの視点から、以下のテーマをトークセッション形式でお話しします。・国内市場での対応状況・グローバルSSPの戦略・バイサイドの最新ニーズ 等イベントの冒頭では、「ads.txt」や「sellers.json」、「Supply Chain object」などのキーワードについても解説します。初心者の方も安心してご参加ください。また、先日プレスリリースを公開した、ジーニーが参画するPubMaticのアクセスメンバーシップについても解説します。▸ジーニー、PubMaticの「アクセスメンバーシップ」に参画https://geniee.co.jp/news/20260205/https://newscast.jp/news/8415958セッション終了後には交流会を予定しております。同じ課題に取り組むパブリッシャー同士の交流の場として、ぜひご活用ください。

■このような方にオススメ

・SSPやDSP、広告主の視点を知りたい方・「SPO」や「透明性」といった言葉は耳にするが、実際何をすればいいのか分からない方・「sellers.json」や「ads.txt」を、なんとなく管理している方

■ 開催概要

・日時：2026年2月25日（水）17:00～20:00・開催形式：オフライン ※オンライン配信はございません・参加費：無料・参加方法：以下のURLから登録をお願いします・URL：https://ad-insight.geniee.co.jp/seminar/20260225※注意事項同業他社にあたる企業の方のご参加はご遠慮いただいております。

■PubMaticについて

PubMaticは、AIを活用したリーディングアドテク企業として、デジタル広告のパフォーマンスを提供しています。バイヤー、パブリッシャー、データパートナー、コマースメディアネットワークをつなぐ、インテリジェントかつ統合されたプラットフォームを通じて、より高い透明性、コントロール、効率性を備えた優れたパフォーマンスを実現しています。 2006年の創業以来、PubMaticはプログラマティック広告における主要な進化を先導してきました。最初期のOpenRTB取引の実現から、AIドリブンの最適化やプライバシーを重視したイノベーションをプラットフォーム全体に組み込むことまで、継続的に取り組んでいます。オムニチャネルでのスケール、実証された信頼性、そして継続的なイノベーションを通じて、PubMaticは、よりインテリジェントで収益性が高く、持続可能なオープンインターネットを構築しています。 Built to Connect. Powered to Perform. 【会社概要】 社名：パブマティック株式会社 日本オフィス： 東京都 渋谷区 URL：https://pubmatic.co.jp/

■広告収益を最大化する国内最大規模のアドプラットフォーム「GENIEE SSP」

ジーニーが独自に開発したインターネットメディア様向けの広告収益最大化プラットフォームです。純広告や、RTBによる入札、複数のアドネットワークから最も収益の高い広告を配信し、収益の最大化を実現します。豊富な広告フォーマットと、独自の配信ロジックで、メディア様の広告運用をフルサポートします。URL：https://geniee.co.jp/products/ssp.php

■ジーニーのプロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー サプライサイド事業部担当：マーケティングチームTEL：03-5909-8175MAIL：ads.platform_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/