近畿大学附属豊岡高等学校・中学校（兵庫県豊岡市）は、令和8年（2026年）2月15日（日）、但馬地域の高校で一番早い卒業式を挙行します。当日は、豊岡市長を来賓としてお迎えし、門出を迎える卒業生へ祝辞を贈っていただく予定です。【本件のポイント】●近畿大学附属豊岡高等学校・中学校が但馬地域の高校では一番早い日程で卒業式を挙行●生徒161人が卒業を迎え、成績優秀者に学園賞、優秀賞などを授与●豊岡市長を来賓としてお迎えし、卒業生へ祝辞を贈っていただく【本件の内容】本校では、但馬地域の高校で一番早い卒業式を挙行し、生徒161人が附属中学校・高校の6年間または高校3年間の思い出とともに学び舎から巣立ちます。当日は、豊岡市の門間雄司市長を来賓としてお迎えし、卒業生へ祝辞をいただく予定です。また、成績優秀者などに、学園賞、校長賞、優秀賞、日本私立中学高等学校連合会会長賞、兵庫県私立中学高等学校連合会理事長賞、皆勤賞、部活動賞、特別賞が授与されます。さらに、卒業後、進学や就職など社会と関わるさまざまな場面で使用できるように、卒業記念品として印鑑を贈呈します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月15日（日）10：00～11：00場所 ：近畿大学附属豊岡高等学校 体育館 （兵庫県豊岡市戸牧100、JR山陰本線「豊岡駅」から徒歩約15分）卒業生：161人（男子77人、女子84人）式次第：開式の辞 国歌斉唱 卒業証書授与 賞状並びに賞品授与 校長式辞 学校長 吉田武志（よしだたけし） 来賓祝辞 豊岡市市長 門間雄司（かどまたけし）氏 卒業記念品贈呈 在校生代表送辞 卒業生代表答辞 学園歌斉唱 閉式の辞【関連リンク】附属豊岡高校https://www.kindai-toyooka.ed.jp/