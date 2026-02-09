阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場は、球場で実際に使用された外野席の座面をリユースしたベンチを、2026年2月9日（月）14：00から、阪神甲子園球場公式オンラインショップ“甲子園eモール”で発売します。

数多くの熱戦を見届けてきた座席を、ファンの皆さまの日常にお届けできることとなりました。スタジアムの熱気とスタンドの興奮を宿したベンチは存在感抜群！甲子園球場の歴史をご体感ください。

また、同時に第98回選抜高等学校野球大会グッズも発売します！大会ロゴのほか、全出場校名入りのものもありますので、記念に是非お求めください。

“甲子園eモール”では、ほかにも「阪神園芸グッズ」、「甲子園フォントグッズ」などの人気グッズや、アクセサリーやキーホルダー、文房具などの日常でお使いいただける様々なグッズもご用意しています。

新商品の概要は、次のとおりです。





【「阪神甲子園球場リユースベンチ」の概要】

■商品

（1）阪神甲子園球場リユースベンチ 一人掛け用

サイズ：高さ 420mm、奥行 265mm、幅 415mm

価格：80,000円（税込）





（2）阪神甲子園球場リユースベンチ 二人掛け用

サイズ：高さ 405mm、奥行（脚部）410mm、（座面）265mm、幅 836mm

価格：150,000円（税込）





※材質 座面：ポリエチレン、プレート：アルミニウム、脚部：スチールほか





●座席プレートのネーム表示

座席プレートにお好みのネームを入れていただけます（1座席につき最大20文字）。

※使用いただける文字は漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットのみです。

（記号等は使用できません。）





※本商品は阪神甲子園球場の外野席として実際に使用していた座面を使用しています。

※キズや日焼けについては個体差があります。

※脚部は商品用に製造したもので、組み立て済みの商品となります。

※座席番号はご指定いただけません。

※イス以外での用途では使用しないでください。

※その他、注意事項は商品サイトをご確認ください。





■販売場所及び期間

〇「甲子園eモール」（阪神甲子園球場オフィシャルオンラインショップ）

2月9日（月）14時～ 受注開始 ※数量限定

URL： https://shop.koshien-stadium.jp/koshien





【第98回選抜高等学校野球大会グッズの概要】

■商品

※写真は全てイメージです。内容は変更となる場合があります。

※販売状況によって、商品が売切れ、又は終売となる場合があります。





■販売場所及び期間

〇「甲子園eモール」（阪神甲子園球場オフィシャルオンラインショップ）

2月9日（月）14時～

URL： https://shop.koshien-stadium.jp/koshien





〇阪神甲子園球場グッズショップ

3月18日（水）～第98回選抜高等学校野球大会終了

・試合開催日

阪神甲子園球場外周スタジアムショップ4店舗（開門予定時刻～試合終了約1時間後）

阪神甲子園球場内各グッズショップ・ワゴン（営業時間はショップにより異なります。）

・非試合開催日

阪神甲子園球場レフト16号門横スタジアムショップ（10時～18時）





第98回選抜高等学校野球大会終了翌日～

・プロ野球公式戦試合開催日

阪神甲子園球場レフト16号門横スタジアムショップ（10時～試合終了約1時間後）

・非試合開催日

阪神甲子園球場レフト16号門横スタジアムショップ（10時～18時、月曜・祝日定休）





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









