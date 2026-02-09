2月10日発売のアニメディア3月号、表紙は『メダリスト』、Wカバーは『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年3月号を2月10日に発売いたします。
アニメディア3月号のカバー（表紙）は『メダリスト』。明浦路 司と夜鷹 純の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』より、平 清盛が登場。
◎第2期放送開始記念巻頭大特集！
辿り着いた最前線の舞台！
氷上のギャンブルを制して目指すは頂点の輝き
●メダリスト
[春瀬なつみ×市ノ瀬加那、大塚剛央、内田雄馬、阿部菜摘子、小市眞琴]
◎話題の乙女ゲームアプリ総力特集
水の都で出逢う 時空を超えた運命の恋
●遙かなる時空の中で 龍宮の神子
[三浦勝之、戸谷菊之介、鈴木裕斗]
◎短期集中連載 ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ参
●超かぐや姫！
[早見沙織、入野自由]
◎【連載最終回】キミプリ♪きらめきSTAGE
●キミとアイドルプリキュア♪
◎【新連載】たんプリひみつ解明SHOW
●名探偵プリキュア！
◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第7回】
インタビュー＆新作パート深掘りSPECIAL!!!
●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
[寺澤百花×永瀬アンナ、小松未可子、金元寿子×小市眞琴、内山昂輝、山谷祥生、小野賢章]
◎ホワイトデーも……KISS(ハート)
●多聞くん今どっち！？
●デッドアカウント
[岡本信彦]
●鎧真伝サムライトルーパー
[石橋彩陽]
●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
[豊永利行×櫻井孝宏]
●異世界の沙汰は社畜次第
◎花より団子より誰より君しか勝たん(ハート)
●劇場版「僕の心のヤバイやつ」
[堀江 瞬×羊宮妃那]
●人外教室の人間嫌い教師
[大西沙織]
◎スノーフィールド観測所【第2回】
●Fate/strange Fake
[小林ゆう]
◎呪術高専活動ファイル
●呪術廻戦 死滅回游 前編
[小松未可子]
◎DIGIMON BREAK TIME【第4回】
●DIGIMON BEATBREAK
◎刀剣高札場【第17回】
●刀剣乱舞ONLINE
[田所陽向]
◎what's up？ パラライ【第63回】
●Paradox Live
[近藤孝行]
◎ゆうかわ特別企画Part1
ゆうかわCASTにいおりがいたので、
撮りおろし＆インタビューしてみた。
●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。
[野口衣織（＝LOVE）]
◎プロセカの知りたいセカイvol.40
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎ゆうかわ特別企画Part2
ゆうかわCASTが3人集まったので、座談会してみた。
●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。
[天崎滉平×花澤香菜×野口衣織（＝LOVE）]
◎極限★お仕事ボーイズ ～盛り上がってます！ 僕らの職場～
●地獄楽
[諏訪部順一]
●拷問バイトくんの日常
[土岐隼一]
◎今ドキ★TV調査団
●おはスタ第五学園
●IdentityV 第五人格
[斎藤千和]
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２
[平林 剛]
◎設定資料集
●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
◎バラバラで最高な3人で突き進む NEW STAGE！
●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》
[三井淳平×今井俊斗×木津谷泰勇]
◎プリズムスタァを愛するフレンドの会
●KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ
[寺島惇太]
●舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ
◎日常も舞台上も5人そろえばかけがえのない物語
●劇団「忍たま乱太郎」長屋物語～五年生、きのうも今日もあしたもの段～
[山木 透×佐藤智広×吉田翔吾×久下恭平×栗原大河]
◎ふたつの世界の魔法の物語へご招待★
●劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT
[木津つばさ×安井一真×山本一慶]
◆別冊付録1
クリアファイル
・キミとアイドルプリキュア♪
◆別冊付録2
オリジナルB3ポスター
・メダリスト
・遙かなる時空の中で 龍宮の神子
◆綴じ込み付録
推し奉りフォトカード＆ライブチケット風カード
・超かぐや姫！
◆ピンナップ
・多聞くん今どっち！？
・劇場版「僕の心のヤバイやつ」
・時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
・鎧真伝サムライトルーパー
◆『アニメディア3月号』
発売日：2026年2月10日（火）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia
超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/
アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/
ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html
Amazon
セブンネット
楽天ブックス
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/