2月10日発売のアニメディア3月号、表紙は『メダリスト』、Wカバーは『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年3月号を2月10日に発売いたします。






アニメディア3月号のカバー（表紙）は『メダリスト』。明浦路 司と夜鷹 純の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』より、平 清盛が登場。



◎第2期放送開始記念巻頭大特集！


辿り着いた最前線の舞台！


氷上のギャンブルを制して目指すは頂点の輝き


●メダリスト


[春瀬なつみ×市ノ瀬加那、大塚剛央、内田雄馬、阿部菜摘子、小市眞琴]



◎話題の乙女ゲームアプリ総力特集


水の都で出逢う 時空を超えた運命の恋


●遙かなる時空の中で 龍宮の神子


[三浦勝之、戸谷菊之介、鈴木裕斗]



◎短期集中連載　ツクヨミ超流行便リ！　其ノ参


●超かぐや姫！


[早見沙織、入野自由]



◎【連載最終回】キミプリ♪きらめきSTAGE


●キミとアイドルプリキュア♪



◎【新連載】たんプリひみつ解明SHOW


●名探偵プリキュア！



◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第7回】


インタビュー＆新作パート深掘りSPECIAL!!!


●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き


[寺澤百花×永瀬アンナ、小松未可子、金元寿子×小市眞琴、内山昂輝、山谷祥生、小野賢章]



◎ホワイトデーも……KISS(ハート)


●多聞くん今どっち！？


●デッドアカウント


[岡本信彦]


●鎧真伝サムライトルーパー


[石橋彩陽]


●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇


[豊永利行×櫻井孝宏]


●異世界の沙汰は社畜次第



◎花より団子より誰より君しか勝たん(ハート)


●劇場版「僕の心のヤバイやつ」


[堀江 瞬×羊宮妃那]


●人外教室の人間嫌い教師


[大西沙織]



◎スノーフィールド観測所【第2回】


●Fate/strange Fake


[小林ゆう]



◎呪術高専活動ファイル


●呪術廻戦 死滅回游 前編


[小松未可子]



◎DIGIMON BREAK TIME【第4回】


●DIGIMON BEATBREAK



◎刀剣高札場【第17回】


●刀剣乱舞ONLINE


[田所陽向]



◎what's up？　パラライ【第63回】


●Paradox Live


[近藤孝行]



◎ゆうかわ特別企画Part1


ゆうかわCASTにいおりがいたので、


撮りおろし＆インタビューしてみた。


●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。


[野口衣織（＝LOVE）]



◎プロセカの知りたいセカイvol.40


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



◎ゆうかわ特別企画Part2


ゆうかわCASTが3人集まったので、座談会してみた。


●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。


[天崎滉平×花澤香菜×野口衣織（＝LOVE）]



◎極限★お仕事ボーイズ ～盛り上がってます！ 僕らの職場～


●地獄楽


[諏訪部順一]


●拷問バイトくんの日常


[土岐隼一]



◎今ドキ★TV調査団


●おはスタ第五学園


●IdentityV 第五人格


[斎藤千和]



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２


[平林 剛]



◎設定資料集


●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！



◎バラバラで最高な3人で突き進む NEW STAGE！


●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》


[三井淳平×今井俊斗×木津谷泰勇]



◎プリズムスタァを愛するフレンドの会


●KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ


[寺島惇太]


●舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ



◎日常も舞台上も5人そろえばかけがえのない物語


●劇団「忍たま乱太郎」長屋物語～五年生、きのうも今日もあしたもの段～


[山木 透×佐藤智広×吉田翔吾×久下恭平×栗原大河]



◎ふたつの世界の魔法の物語へご招待★


●劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT


[木津つばさ×安井一真×山本一慶]



◆別冊付録1


クリアファイル


・キミとアイドルプリキュア♪



◆別冊付録2


オリジナルB3ポスター


・メダリスト


・遙かなる時空の中で 龍宮の神子



◆綴じ込み付録


推し奉りフォトカード＆ライブチケット風カード


・超かぐや姫！



◆ピンナップ


・多聞くん今どっち！？


・劇場版「僕の心のヤバイやつ」


・時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇


・鎧真伝サムライトルーパー



◆『アニメディア3月号』


発売日：2026年2月10日（火）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia


超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/


アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/


ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html



■本書のご購入はこちら


Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2026%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G4GVRBN8)


セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1265328155)


楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18506648/)



