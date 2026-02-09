2月10日発売のアニメディア3月号、表紙は『メダリスト』、Wカバーは『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年3月号を2月10日に発売いたします。

アニメディア3月号のカバー（表紙）は『メダリスト』。明浦路 司と夜鷹 純の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『遙かなる時空の中で 龍宮の神子』より、平 清盛が登場。

◎第2期放送開始記念巻頭大特集！

辿り着いた最前線の舞台！

氷上のギャンブルを制して目指すは頂点の輝き

●メダリスト

[春瀬なつみ×市ノ瀬加那、大塚剛央、内田雄馬、阿部菜摘子、小市眞琴]

◎話題の乙女ゲームアプリ総力特集

水の都で出逢う 時空を超えた運命の恋

●遙かなる時空の中で 龍宮の神子

[三浦勝之、戸谷菊之介、鈴木裕斗]

◎短期集中連載 ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ参

●超かぐや姫！

[早見沙織、入野自由]

◎【連載最終回】キミプリ♪きらめきSTAGE

●キミとアイドルプリキュア♪

◎【新連載】たんプリひみつ解明SHOW

●名探偵プリキュア！

◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第7回】

インタビュー＆新作パート深掘りSPECIAL!!!

●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き

[寺澤百花×永瀬アンナ、小松未可子、金元寿子×小市眞琴、内山昂輝、山谷祥生、小野賢章]

◎ホワイトデーも……KISS(ハート)

●多聞くん今どっち！？

●デッドアカウント

[岡本信彦]

●鎧真伝サムライトルーパー

[石橋彩陽]

●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇

[豊永利行×櫻井孝宏]

●異世界の沙汰は社畜次第

◎花より団子より誰より君しか勝たん(ハート)

●劇場版「僕の心のヤバイやつ」

[堀江 瞬×羊宮妃那]

●人外教室の人間嫌い教師

[大西沙織]

◎スノーフィールド観測所【第2回】

●Fate/strange Fake

[小林ゆう]

◎呪術高専活動ファイル

●呪術廻戦 死滅回游 前編

[小松未可子]

◎DIGIMON BREAK TIME【第4回】

●DIGIMON BEATBREAK

◎刀剣高札場【第17回】

●刀剣乱舞ONLINE

[田所陽向]

◎what's up？ パラライ【第63回】

●Paradox Live

[近藤孝行]

◎ゆうかわ特別企画Part1

ゆうかわCASTにいおりがいたので、

撮りおろし＆インタビューしてみた。

●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。

[野口衣織（＝LOVE）]

◎プロセカの知りたいセカイvol.40

●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

◎ゆうかわ特別企画Part2

ゆうかわCASTが3人集まったので、座談会してみた。

●勇者パーティ―にかわいい子がいたので、告白してみた。

[天崎滉平×花澤香菜×野口衣織（＝LOVE）]

◎極限★お仕事ボーイズ ～盛り上がってます！ 僕らの職場～

●地獄楽

[諏訪部順一]

●拷問バイトくんの日常

[土岐隼一]

◎今ドキ★TV調査団

●おはスタ第五学園

●IdentityV 第五人格

[斎藤千和]

◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!

●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２

[平林 剛]

◎設定資料集

●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！

◎バラバラで最高な3人で突き進む NEW STAGE！

●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》

[三井淳平×今井俊斗×木津谷泰勇]

◎プリズムスタァを愛するフレンドの会

●KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ

[寺島惇太]

●舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ

◎日常も舞台上も5人そろえばかけがえのない物語

●劇団「忍たま乱太郎」長屋物語～五年生、きのうも今日もあしたもの段～

[山木 透×佐藤智広×吉田翔吾×久下恭平×栗原大河]

◎ふたつの世界の魔法の物語へご招待★

●劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT

[木津つばさ×安井一真×山本一慶]

◆別冊付録1

クリアファイル

・キミとアイドルプリキュア♪

◆別冊付録2

オリジナルB3ポスター

・メダリスト

・遙かなる時空の中で 龍宮の神子

◆綴じ込み付録

推し奉りフォトカード＆ライブチケット風カード

・超かぐや姫！

◆ピンナップ

・多聞くん今どっち！？

・劇場版「僕の心のヤバイやつ」

・時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇

・鎧真伝サムライトルーパー

◆『アニメディア3月号』

発売日：2026年2月10日（火）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,200円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行元：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia

超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/

アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/

ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html

■本書のご購入はこちら

Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2026%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G4GVRBN8)

セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1265328155)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18506648/)

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/