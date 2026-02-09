“飲む”プリン再び！ 累計出荷本数200万本超え、大反響を受け数量限定で復活決定 『のむメイトーのなめらかプリン』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し、好評だった「のむメイトーのなめらかプリン」を今年も2月24日（火）より数量限定で発売いたします。

■復活発売「のむメイトーのなめらかプリン」

2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で発売された「のむメイトーのなめらかプリン」を、多くのお客様からのリクエストを受け、今年も数量限定で復活発売いたします。2024年の記念発売、及び、2025年の復活発売を合わせ、累計出荷本数200万本超えの人気商品です。

本商品は、「メイトーのなめらかプリン」が『なめらかすぎて飲める』というファンの声をヒントに開発した、新感覚のプリン飲料です。過去発売時には、インフルエンサーや著名人の方々からSNSでご紹介いただくなど、多くの反響がありました。

「のむメイトーのなめらかプリン」は、「メイトーのなめらかプリン」の3大要素である“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”はそのままに、飲んだ瞬間に口の中で「なめらかプリン」の香りが広がります。口に残るミルクの香りと味わいも「なめらかプリン」の後味に近づけ、ドリンクでありながら「なめらかプリン」の味わいを忠実に再現した商品です。もったりとした食感にすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられるようこだわっています。内容量は「メイトーのなめらかプリン」の約2倍で、なめらかプリンをもっとたくさん食べたいと思っていた方にもうれしいサイズです。

■振る回数でお好みの食感に！開発者おすすめの「黄金回数」は5回！

容器をタテに振る回数で、お好みの食感に調整することができます。商品開発担当おすすめの回数は5回！口の中でとろっととろける食感とクリームの香りをしっかり感じることができます。

1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回振ると「なめらか～食感」に！ぜひ、お気に入りの食感を見つけてみてください。

「メイトーのなめらかプリン」オリジナル商品のファンの方も、はじめましての方も、ぜひこの機会に、自分好みの食感を見つけながら「のむメイトーのなめらかプリン」をお楽しみください。

【商品概要】

商品名 ：のむメイトーのなめらかプリン

種類別 ：乳飲料

内容量 ：180g

保存温度 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー ：174kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：212円（税抜）

発売日 ：2026年2月24日（火）

【「メイトーのなめらかプリン」について】

「メイトーのなめらかプリン」は1999年の発売以来、なめらかな食感と濃厚な味わい、お手頃な価格で幅広い年代の方にご好評をいただき、累計出荷数3億個を超える人気商品となりました。これまでに販売したメイトーのなめらかプリンを積み上げると、その高さは地球の直径を超えます！

「メイトーのなめらかプリン」の原型は当時一世を風靡していたクリームブリュレです。クリームブリュレはカラメルパウダーをかけなくても美味しいということに気付いた当時の開発担当者が試行錯誤を繰り返し、プリンのおいしさをさらに追及して、クリーミーでなめらかな食感と優しい味わいが特徴の“カラメルのない新しいプリン”を生み出しました。また、男性でも手に取りやすいように、イメージカラーの青を基調にデザインをリニューアルしたことで、男性客が多いコンビニエンスストアでも受け入れられていきました。

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/