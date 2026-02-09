ブラザー、印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社は、2月18日(水)から20日(金)までの3日間、池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）で開催される印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」にブース出展する。また、出展を機に同社子会社であるドミノプリンティングサイエンス(以下 ドミノ)社のモノクロインクジェット印刷システム「Domino K300」の販売が開始される。

モノクロインクジェット印刷システムの新モデル「Domino K300」

ブラザーは、同社が保有する技術や顧客基盤などを効率的に活用することで、産業用印刷分野においての競争力を強化しようと、2025年度にインダストリアル・プリンティング事業を新設した。ペットボトル印字から商品パッケージ印刷まで多様なニーズに応える産業用印刷機器を展開するドミノ事業と、衣料品のデジタル印刷ニーズに応えるガーメントプリンターなどを展開する産業用プリンター事業を統合し、お客様の生産性向上と新たな価値創出に貢献することを目指すとしている。今回のpage展では、「産業印刷の未来を加速させる デジタル印刷ソリューション」をテーマに、ドミノ社のデジタル印刷機5モデルに加えて、ガーメントプリンター「GTX pro」も展示するなど、多様なニーズに応えるブラザーの産業用印刷機器を一挙に見ることができるという。

page展は、1988年に初めて開催して以来、今年で39回目を迎える印刷メディアビジネスの総合イベントだ。ビジネスに役立つカンファレンスやセミナーの他、ブース内では商談も活発に行われるなど、顧客拡大や情報交換の場として、出展社・来場者双方から評価が得られている。

新製品／モノクロインクジェット印刷システム Domino K300

高速・高品質

600×600dpiの高精細な印字が可能なだけでなく、最大250m/分の高速の搬送ラインにも確実に追従し、高い生産性を実現する。可変データ印字の他、賞味期限やシリアルナンバーなどの1D/2Dコードの印字も可能。

幅広印字も対応

２つのヘッドを並べることにより、用途に合わせた印字幅に対応。

柔軟な仕様

QRコードなどの可変印刷や印刷済みパッケージへの追い刷りが可能。既存の輪転機などへ柔軟に設置ができるため、製品の包装工場での加工が可能となり、生産スピードと効率を損ねない。

その他の主な展示内容

●モノクロインクジェット印刷システム Domino K600i

パッケージ印刷に適した水性・UVインクを使用したデジタル印刷システム。600dpiの高解像度、最大150m/分の高速印字、782mmまで可能な幅広印字の他、連番・バーコードといった可変データなどのさまざまな印字にも対応。既存の機械に容易に設置できる柔軟なインストール機構の他、インク循環や自動洗浄などの自動化機能も搭載。

●ガーメントプリンター GTX pro

生地に直接印刷できるプリンター。これ1台でTシャツの他、トレーナーやトートバックなど、多くの綿製品への印字が可能。高印字品質でありながら、高スピードで、多種多様なデータに対応できるといった、生産性の向上やコスト削減に大きく貢献する1台。

※そのほか、ラベルなどへの印字が可能なデジタル印刷機のDomino Nシリーズの印字サンプルも手に取ることができる。

展示会情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11621/table/835_1_0c90f5603819c579bae9d4126a3db644.jpg?v=202602090251 ]ブースイメージ