″コーチ プレイ 京都″ がオープン

タペストリー・ジャパン合同会社

2026年2月17日（火）、コーチは京都に体験型コンセプトストア "コーチ プレイ 京都（COACH PLAY KYOTO）" をオープンします。 2023年に誕生した "コーチ プレイ（Coach Play）" は、ブランドが大切にしてきたクラフトマンシップやヘリテージ、そして遊び心を融合し、各地域の個性や文化を取り入れたグローバルコンセプトストアです。コーチのホームタウンであるニューヨークのスピリットと、ローカルカルチャーや価値観、そしてクリエイティビティを掛け合わせることで、訪れる人々が自分自身と向き合い、リアルな自分らしさを発見するきっかけを提供します。また "コーチ プレイ（Coach Play）" は、世界のそれぞれの街が持つ独自のエネルギーを、その土地ならではの体験として表現しています。

原宿の "コーチ プレイ@キャットストリート"、 "コーチ プレイ 大阪" に続いてオープンする "コーチ プレイ 京都" は、コーチ初のリード デザイナーである、ボニー・カシンの鮮やかでカラフルな世界観にオマージュを捧げたストアです。店内にはオリジナルのイラストにネオンを重ねた作品が並び、ボニー・カシンのアーカイブを現代的な感覚で楽しめる空間になっています。ナチュラルなオーク材を使った温かみのあるミニマルな空間に、カシンを象徴するディテールである "ターンロック（Turnlock）" や "キスロック（Kiss Lock）" の大胆な巨大インスタレーションを組み合わせることで、コーチのレガシーを新たに紡ぎ出し、ブランドが大切にするヘリテージと遊び心を随所に感じられる空間に仕上げています。

店内に足を踏み入れるとまず目に入るのは、1970年代のアーカイブを再解釈し、シグネチャーCのハードウェアと洗練されたモダンなシルエットを備えた、コーチのアイコンバッグ "Tabby (タビー)"。エレベーターのドアには、京都の伝統的な美しさやニューヨークの色彩豊かで活気あるムード、コーチのシグネチャーモチーフ、そして人気マスコットのレキシーを組み合わせたレイヤードグラフィックが描かれ、まるでコラージュのような楽しく遊び心あるビジュアルを生み出しています。

コーチ プレイ 京都 限定商品 "COACH（Re）Loved（コーチ リラブド）"

最新コレクションに加え、店内ではコーチの循環型プログラム "COACH (Re)Loved (コーチ リラブド)" のアイテムも展開し、修復・再構築・クリエイティブなアップサイクルなどを通じて新たな魅力を与えられたユニークな限定バッグをご紹介します。また自分だけのスタイルを楽しめる "Coach Create（コーチ クリエイト）" では、ハングタグの刻印や、バッグに付けるチャームやストラップをカスタマイズでき、クラフトマンシップと遊び心にあふれたコーチならではのパーソナライズ体験を楽しめます。さらに "コーチ プレイ 京都（COACH PLAY KYOTO）" では、店頭限定のスタンプラリーも開催。ボニー・カシンのスケッチが描かれたポストカードにスタンプを集めると、エレベーターのグラフィックをモチーフにしたスペシャルステッカーをプレゼントします。

"コーチ プレイ 京都（COACH PLAY KYOTO）" は、多彩な体験を通して、自分らしさを見つけるきっかけとなる特別な時間を提供する、ブランドのビジョンを体現しています。このストアは、現代を生きる世代が持つ自由で表現豊かなスピリットにインスパイアされており、訪れる一人ひとりが自分のスタイルを探求し、楽しめる場所となっています。

コーチ プレイ 京都 ストア詳細：

住所：〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る米屋町393番 コーチプレイ京都 営業時間：10:00~20:00 電話番号：075-585-2706 WEB: https://japan.coach.com/shop/coachplay/kyoto

コーチについて ：コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

Coach Japan Instagram 公式アカウントはこちら。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。是非フォローしてください。 @coach_japan; #CoachJapan

###

PHOTOGRAPHY CREDIT: Courtesy of Coach

SOCIAL MEDIA: @Coach; @coach_japan; #CoachNY; #CoachJapan; #コーチバッグ

【読者の方からのお問い合わせ先】

コーチ・カスタマーサービス・ジャパン

0120-556-936（プリント掲載）

0120-556-750（オンライン掲載）

www.coach.com(https://japan.coach.com/)