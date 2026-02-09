パソナハートフル『アート村作品展 ―私のバレンタイン―』　東京・南青山にて2月10日（火）～15日（日）開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループの特例子会社である株式会社パソナハートフル（本社：東京都港区、代表取締役会長 深澤旬子）は、2月14日のバレンタインデーに合わせて、パソナハートフルに所属する障害を持つアーティスト社員が描いた絵画 約20点を展示する『アート村作品展 ―私のバレンタイン―』を、PASONA SQUARE前の情報発信スペース「Annex Aoyama」（東京・南青山）にて2月10日（火）～15日（日）に開催いたします。

▲醍醐 恵子「色んな大きさのハート」61X61cm▲醍醐 恵子「ヴァレンタイン・ケーキ」65X65cm

パソナハートフルは1992年、「才能に障害はない」をコンセプトに、就労が困難な障害者の“アート”（芸術活動）による就労分野の拡大を目的に「アート村」を設立。2004年からは絵を描くことを業務とする「アーティスト社員」を採用し、現在22名が個性あふれる作品の創作活動に取り組んでいます。

今回は、バレンタインの時期に合わせて、チョコレートやお菓子などをテーマに描いた作品約20点を展示。アーティスト社員が障害特性を活かして描く色とりどりの絵画でバレンタインの雰囲気を演出します。また、1階ではパソナハートフルの社員が手作りで制作したチョコレート・お菓子や、展示作品をあしらったステーショナリーグッズなどのバレンタイン限定商品も販売いたします。

『アート村作品展 ―私のバレンタイン―』概要

◇期間：

2026年2月10日（火）～15日（日）

◇会場：

PASONA SQUARE前「Annex Aoyama（アネックス青山）」(東京都港区南青山3-1-26)

◇営業時間：

11:30～18:00 ※土日祝は12:00～16:00まで

◇内容：

アーティスト社員が“バレンタイン”をテーマに描く絵画約20点を展示。

1階ではパソナハートフルのバレンタイン商品や、会場で展示されている絵画をあしらったステーショナリーなどを販売

また、絵画をバーチャル空間でお楽しみいただける「バーチャル作品展」も開催。

※開催期間中の10日（火）12:30～13:15はアーティスト社員の醍醐恵子が在廊し、特別企画として『絵画解説ツアー』を実施。展示している作品のこだわりや見ていただきたいポイントなどを直接ご説明します。

※バーチャル作品展は、下記URLからお楽しみいただけます。

https://x.gd/Wf0Hb

◇観覧料金：

無料

◇展示作品：

約20点

◇お問合せ：

株式会社パソナハートフル「アート村」 Tel 03-6734-1093

◇備考：

絵画の販売も行っております。詳細は上記までお問合せください。

株式会社パソナハートフル 会社概要

◇本社：

東京都港区南青山3-1-30

◇設立：

2003年4月1日

◇代表者：

代表取締役会長 深澤 旬子／代表取締役社長 有村 明

◇事業内容：

・株式会社パソナグループの各種オフィス業務の代行

・アート村（オフィス・店舗の空間プロデュース、絵画の制作・レンタル・販売）

・アート村工房（プリザーブドフラワー、アロマグッズ、陶器、ステーショナリーグッズなど幅広い商品の企画・制作・販売）

・パン工房（パン・菓子類の製造・販売）

・ゆめファーム（無農薬・有機栽培の野菜・ハーブ販売）

・サポートサービス（各種コンサルティング、人材紹介、アウトソーシング・インソーシング、教育研修支援、CSR活動支援）

◇ＵＲＬ：

https://www.pasona-heartful.co.jp/