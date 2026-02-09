ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）からMEDICALカテゴリーが初登場！医療現場でのパフォーマンスに寄り添う、「美しくリカバリー」できる機能性ウェアを展開

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド「ReFa（リファ）」から昨年秋に誕生したリカバリーウェアブランド「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」より、プロフェッショナルな現場で働く医療従事者に向けて、MEDICALカテゴリーの展開がスタートします。

今回発表するMEDICALカテゴリーのウェアはすべて 一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に届出しています。MTGが8年の歳月をかけて独自開発した「血行促進繊維VITALTECH(R)」により、「血行促進」「疲労回復」「筋肉のハリ・コリ緩和」「肩・腰コリの改善」の４つのリカバリー効果が期待できます。

また、全ての生地には五島列島産の椿オイルを含浸させ、上質な肌触りにもこだわりをもつラインナップ。医療現場でのパフォーマンスに寄り添う、美しさと機能性を持ち合わせた医療用ウェアです。

オンラインストアにて４月1日より販売スタートいたします。

ブランドコンセプト

美しくリカバリー

美と健康の源である血行について研究を重ねてきた

ReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェア。

着ることで、心身を美しく整える、究極のリカバリーウェアです。

BEAUTY × TECH × FASHION

Official Instagram @refa_vitalwear_official

Official website https://refa-vitalwear.com/

VITALTECH(R) Premiumとは

「VITALTECH(R) Premium」とは８種の天然鉱石を練りこんだ「血行促進繊維VITALTECH(R)」にReFa独自のプレミアム素材を掛け合わせた、美しさへと導く糸のことです。

MTGが８年の歳月をかけて開発した「血行促進繊維VITALTECH(R)」は極微細に粉砕された8種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、肌が放出する遠赤外線を輻射し、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を生み出しています。この技術により、インナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップや、デザイン性の高い商品を展開。

全商品の生地に五島列島産の椿オイルを含浸させることで、しっとりと柔らかで、上質な肌心地を実現しています。

商品概要

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 届出番号： 23B2X10055RF1006

販売名：ReFa バイタルウェア（コンフォートダブルクロス）

商品名：ReFa VITALTECH スクラブ トップス

サイズ：4サイズ展開 S~LL (展開市場：公式オンラインストア)

カラー：3カラー展開 ホワイト・ネイビー・ピンク

税込価格：17,600円

商品名：ReFa VITALTECH スクラブ パンツ

サイズ：4サイズ展開 S~LL (展開市場：公式オンラインストア)

カラー：3カラー展開 ホワイト・ネイビー・ピンク

税込価格：13,200円

■素材の特徴

素材名：コンフォートダブルクロス

・菌の増殖を抑制する制菌機能

・工業用洗濯に対応

・ストレッチ性があり、動きやすい素材

・吸水速乾性に優れている

■デザインポイント

・スタンドカラー＆Vネックが首元の血行促進をサポート。

スタンドカラーにVネックで顔周りがスッキリとしたデザイン

・前ファスナーで、ボディラインを美しく見せるシルエット、快適な着脱を叶える

・長めのAラインシルエットがお腹周りや、ヒップ周りをカバー、後ろ裾タックで動きやすさを追求

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 届出番号：23B2X10055RF1006

販売名：ReFa バイタルウェア（コンフォートダブルクロス）

商品名：ReFa VITALTECH ドクターズコート

サイズ：4サイズ展開 S~LL(展開市場：公式オンラインストア)

カラー：1カラー展開 ホワイト

税込価格：38,500円

■素材の特徴

素材名：コンフォートダブルクロス 素材の特徴

・菌の増殖を抑制する制菌機能

・工業用洗濯に対応

・ストレッチ性があり、動きやすい素材

・吸水速乾性に優れている

■デザインポイント

・きれいに見えるシルエット

ウエストの高い位置にベルトを配置して、スタイルUPを叶える。

腰周りをフレアにすることでヒップ周りをカバー。

・機能性ポケット

タブレットが入る大きさや、小物収納などに対応した複数のポケットを配置

・作業効率を考慮した袖丈。手元作業の邪魔をせず、カーブスリットで動きやすさと美しさを両立

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 届出番号：23B2X10055RF1108

販売名：ReFa バイタルウェア（ストレッチジャージー）

商品名：ReFa VITALTECH スクラブ インナー

サイズ：4サイズ展開 S~LL (展開市場：公式オンラインストア)

カラー：2展開 チャコール・ブラック

税込価格：7,700円

■素材の特徴

素材名：ストレッチジャージー

・抗菌防臭機能

・軽く、ソフトな肌触り

・ストレッチ性に優れ、快適な着心地

・工業用洗濯に対応

・吸水速乾性に優れている

■デザインポイント

・作業効率を考慮したラグラン袖、動きやすく、作業に影響を

与えない7分丈を採用

販売について

ReFa VITALWEAR 公式オンラインストア

https://refa-vitalwear.com/

2026年４月1日より販売開始

株式会社MTGとは

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

MTGコーポレートサイト

https://www.mtg.gr.jp/

【本件へのお問い合わせ先】

ReFa VITALWEAR PR refavitalwear_pr@mtg.gr.jp