【京都精華大学】2/14（土）漫画『ライチ☆光クラブ』『帝一の國』作者 古屋兎丸氏のトークイベントを開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学では、2月14日（土）に『ライチ☆光クラブ』（太田出版）『帝一の國』（集英社）など、ヒット作品の作者 古屋兎丸氏をお招きしたトークイベントを開催します。

このイベントは、2月11日（水）から15日（日）に開催する「京都精華大学展2026 -卒業・修了発表展-」(https://seikaten.kyoto-seika.ac.jp/?_ga=2.28194172.1350434027.1770557740-2057534332.1757916085)の関連イベントとして、マンガ学部新世代マンガコースが企画・実施するものです。

マンガ家として多様な活躍をする古屋兎丸氏。1990年代から数々のマンガ作品を発表し、2006年には太田出版より『ライチ☆光クラブ』を出版。2012年にテレビアニメ化され、2016年には実写映画化もされました。2011年には集英社より『帝一の國』を出版。2017年に実写映画化され、大きな話題を呼びました。

トークショーでは、古屋氏の作品や創作活動に関する内容を対談形式でお話いただきます。当日は、会場からの質疑応答の時間も設けています。ぜひご参加ください。

「古屋兎丸先生トークショー」

●日 時：2026年2月14（土）13:00～15:00（開場12:30）

●会 場：京都精華大学（京都市左京区岩倉木野町137）

●参加方法：予約不可・当日整理券配布／入場無料

当日10:00より先着で整理券を配布します。

【整理券配布場所】京都精華大学清風館

●主 催：京都精華大学マンガ学部新世代マンガコース

【メディア関係者の方へ】本講演はご取材いただけます。取材をご希望される方は事前にご連絡ください。（個人インタビューは不可）

同時開催「京都精華大学展2026 -卒業・修了発表展-」

●日 程：2026年2月11日（水）～2月15日（日）

●時 間：10:00～17:00

●参加方法：予約不要／入場無料

京都精華大学を今年卒業する約1000名の学生の卒業作品、研究論文がすべて展示される大規模な展覧会です。本学で培った知識・技術、思考力、表現力の集大成となる成果物の数々、幅広い専門領域の表現をご覧いただけます。

https://seikaten.kyoto-seika.ac.jp/

