【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ】25周年アニバーサリーイヤー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションした限定グッズや記念プランが登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地：大阪市此花区島屋6-2-68)は、2026年7月18日（土）におかげさまで開業25周年を迎えます。
これまでのご愛顧に感謝を込めて、2026年4月1日（水）から2027年3月31日（水）までの期間を「25周年アニバーサリーイヤー」と位置づけ、第一弾として、記念グッズ付き宿泊プランをはじめとした企画を順次展開します。
■ホテル近鉄ユニバーサル・シティ25周年記念ロゴマークについて
ホテル開業25周年ロゴマーク
ホテル開業25周年の特別な1年を彩るアニバーサリーロゴが誕生。
たくさんのお客さまとの「ご縁」に感謝を込めて、ポップでHAPPYなデザインの25周年記念ロゴを制作しました。
ロゴ中央の大きな「25」は、「ニコニコ（smile）」の語呂合わせにちなんで、25年間にわたるお客さまの笑顔を表現しています。
円形のフレームは未来へ続くつながりを、リボンモチーフには感謝とともに新しい旅のはじまりへのワクワクを込めています。
■ご宿泊者さま全員にホテルオリジナルグッズをプレゼント！
【期間】2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）
期間中、ご宿泊のお客さま全員に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとホテル近鉄ユニバーサル・シティのコラボグッズをプレゼント。
ここでしか手に入らないパークの人気者セサミストリートの「オリジナル・パスホルダー」は、揺れるたびにキラキラがシャカシャカ動く、見ているだけで元気と笑顔があふれるデザインです。
スタジオ・パスやカードを入れて、パークでも大活躍！
25周年の節目にふさわしい楽しいグッズに仕上がりました。
オリジナル・パスホルダー
※1回の滞在につき、お一人さま一つ限り（添い寝のお子さまは除く）
※種類（デザイン）は選べません
※内容は予告なく変更になる場合があります
※画像はイメージです
■ セサミストリートデザイン・フロア 宿泊特典もリニューアル！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションした、大人気のセサミストリートのコンセプトルーム「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」。
セサミストリート・マーチングバンド・ルーム
セサミストリート・ビッグフォレスト・ルーム
ご宿泊のお客さま限定特典としてお渡ししているオリジナルグッズが、25周年を記念してリニューアル！
ここだけの特別なデザインで、お子さまから大人までお楽しみいただけます。
セサミストリート オリジナル・レイヤーポーチ
ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロアへご宿泊のお客さま全員に、ここでしか手に入らないパークの人気者セサミストリートの「オリジナル・レイヤーポーチ」をプレゼント！
仲間たちと一緒におでかけ気分を楽しめるデザインで、カラフルなストラップ付き。
ショルダーとしてはもちろん、ストラップを外せばポーチとしても使えるため、シーンに合わせて幅広く活躍します。
※1回の滞在につき、お一人さま一つ限り（添い寝のお子さまは除く）
※種類（デザイン）は選べません
※内容は予告なく変更になる場合があります
※画像はイメージです
■ここでしか手に入らないコラボグッズが付いた、ホテル25周年限定の宿泊プラン登場！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとホテル近鉄ユニバーサル・シティがコラボレーションした、「25周年限定 オリジナル・アクリルキーチェーン」が付いた記念宿泊プランを販売します。
パークの人気者セサミストリートの仲間たちとホテル25周年ロゴをポップにデザインした、ここでしか手に入らない全8種類のオリジナルアイテム。
ガチャガチャを回してランダムで1点をプレゼントします。
どのデザインが当たるかは、回してからのお楽しみです。
オリジナル・アクリルキーチェーン
オリジナル・パスホルダーに付けてアレンジできる
【プラン名】
【25周年記念】ガチャガチャで当たる！
セサミストリート オリジナル・アクリルキーチェーン付き宿泊プラン
【期間】2026年4月1日（水）～
【予約開始日】2026年2月9日（月）
【料金】1泊1名 朝食付き 12,700円～（1室2名利用時） ※消費税込み・宿泊税別
【客室】高層階カジュアルルーム、ファミリールーム、コーナーファミリールーム ほか
【予約方法】ホテル公式ＷＥＢサイトほか、順次販売予定
※1回の滞在につき、お一人さま1点限り（添い寝のお子さまは除く）
※種類はお選びいただけません
※内容は予告なく変更となる場合があります
※画像はイメージです
ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて
ホテルを出ればすぐゲート！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。
パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。
25周年を迎える本年は、「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」をテーマに、これまでの思い出に「ありがとう」を、そしてこれからの旅に「ワクワク」をお届けします。
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/
公式Instagram https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/
公式Facebook https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity
ホテル外観
エルモのハッピー・ルーム
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
CR26-0390