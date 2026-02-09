CASTER BIZ accounting、自律型AIエージェント「Claude Cowork Finance AI」の実装に向けた対応を開始

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）は、経理専門オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ accounting」において、経理業務に特化した自律型AIエージェント「Claude Cowork Finance AI」の実装に向けた対応を開始することをお知らせします。

経理の人材不足が深刻化する中、プロの経理人材が監督・検品を行う体制のもと、将来的にローカルPC上での反復的な経理実務をAIが担うことで、CASTER BIZ accountingを次世代型BPaaSへと進化させていくことを目指します。

■ 導入の背景：AIによる経理業務の「実務者化」

生成AIの普及により、経理領域においても「調べる」「相談する」といった業務は効率化されてきました。

一方で実務現場では、証憑整理やExcelへの転記、データ突合といった、判断は不要だが人の目と手を使う反復作業が依然として大きな負担となっています。

従来のAIが「質問に答える」対話型ツールであったのに対し、CASTER BIZ accountingが今後実装を進める「Claude Cowork Finance AI」は、ローカルPC上の作業そのものを代行する、経理業務に最適化された自律型AIエージェントです。

これによりAIは、「やり方を聞く存在」から「指示通りに実務を完遂する実務者」へと役割を変え、経理人材が不足する状況においても、業務を止めない体制の構築を可能にします。

■ 「Claude Cowork Finance AI」が担う主な業務領域

本取り組みにおいて、特に以下のような人手に依存してきたローカルPC上の実務をAIが担うことを想定しています。

- 証憑・データ整理大量の領収書・請求書PDFを読み込み、日付・支払先・金額を判別し、指定のExcelフォーマットへ書き出す作業- 異常値・重複チェック過去データと照合し、二重計上や金額の異常値をリストアップし、修正する作業- 月次決算業務の下準備銀行明細と請求書の突合、未収・未払の洗い出し、月次レポートのたたき台を作成- 支払いデータ作成請求書情報から振込先を抽出し、全銀フォーマット等の支払データ案を生成

これらの作業をAIが担い、最終判断と責任は人が持つ体制を前提としています。

■ CASTER BIZ accountingと組み合わせる3つの価値

1. 実務品質を担保する「プロ経理による最終チェック」

AIの出力結果に対し、CASTER BIZ accountingの経理担当者が必ず最終確認を行います。

これにより、AI特有の誤処理やハルシネーションのリスクを抑え、正確性が求められる経理業務においても高い実務品質を維持します。



2. 安全性を前提とした「限定環境での運用設計」

導入初期は、顧客環境へ直接AIを導入するのではなく、CASTER BIZ accountingの限定環境において、エクスポートされた必要データを取り扱う運用を前提に検証を進めます。

これにより、顧客データの安全性や内部統制に配慮した形での導入が可能となります。

なお、本プラグインを通じて処理されるデータは、AIモデルの再学習に利用されない設定を標準として運用しており、顧客データの機密性を保持します。

3. 人材不足を前提にした「次世代の経理BPaaS」

AIの実装により、単なるコスト削減に留まらず、人材不足下でも業務を回し続けられる体制を構築。

経営判断に必要な数値をより早く把握できる「止まらない経理」への転換を目指します。

■ 今後の展開

自律型AIエージェントを明示的に組み込み、BPaaSとして提供する取り組みは、現時点では他に多く確認されていません（当社調べ）。

キャスターは本取り組みを通じて、経理人材不足が常態化する時代においても、業務を止めずに回し続けられる新しい経理業務のあり方を提示してまいります。

■ CASTER BIZ accountingについて

CASTER BIZ accountingは、リモート体制で経理業務を代行するオンラインアシスタントサービスです。日常経理から月次・年次決算支援まで、プロの経理人材が対応。近年はAI活用を前提とした業務設計にも注力し、人とAIが協働する経理体制の構築を支援しています。



サービスサイト：https://accounting.cast-er.com/

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などの事業を通し、累計アカウント数6,000以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。



＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数