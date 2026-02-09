世界で認められた先進安全性能、SUV「IONIQ 9」、安全性・品質・信頼性で最高評価を獲得

Hyundai Mobility Japan 株式会社- フラッグシップの3列シート電気自動車SUVが「Auto Focus カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。高いコストパフォーマンスとファミリー向けの実用性が評価- IIHS「TOP SAFETY PICK+」および Euro NCAP星5を獲得し、業界トップクラスの安全性能を証明- 「German Premium Car of the Year 2026」「Electric SUV of Texas」など、数々の受賞によりグローバル市場でのリーダーシップを裏付け- 第三者機関からの評価により、顧客志向のエンジニアリング、先進EV技術、ファミリー向けユーティリティが高く評価

Hyundai Motor Companyのフラッグシップ3列シート電気自動車SUV「IONIQ 9（アイオニック ナイン）」は、安全性・品質・信頼性の各分野において世界的な評価を獲得し、SUVセグメント上位における信頼性の高い電動モビリティ提供における同社のリーダーシップを改めて示しています。米国および欧州での最高水準の安全評価獲得から、主要な自動車関連機関による表彰に至るまで、「IONIQ 9」は、構造安全性、先進運転支援システム、プレミアム品質、そして実生活での使いやすさに対するHyundai Motor Companyの徹底した取り組みを体現しています。

■世界で認められた先進安全性能

米国の道路安全保険協会（Insurance Institute for Highway Safety：IIHS）は、2026年型「IONIQ 9」に対し、同協会の最新かつより厳格な評価基準における最高評価である「TOP SAFETY PICK+」を授与しました。「IONIQ 9」は、衝突安全性および衝突回避性能に関するすべての主要カテゴリーで「Good」評価を獲得し、高い乗員保護性能、効果的な歩行者検知性能、高性能な照明システムを備えていることが示されました。

IIHSの試験では、「IONIQ 9」が前面衝突および側面衝突時においても安定した乗員生存空間を維持し、エアバッグおよび拘束システムが連携することで、前席・後席双方の乗員の負傷リスクを最小限に抑えることが確認されました。また、前方衝突防止システムは、昼夜を問わず、車両・歩行者・自転車との衝突を回避、または大幅に被害を軽減できる性能を示しました。

一方、欧州の新車アセスメントプログラム（Euro NCAP）においても、「IONIQ 9」は最高評価である星5を獲得し、全年齢層の乗員に対する包括的な保護性能、先進的な安全支援機能、堅牢な車体構造が高く評価されました。

この3列シートのSUVは、特にチャイルドセーフティ性能において優れた結果を示し、87％のスコアを記録しました。前面オフセット衝突試験および側面バリア衝突試験のいずれにおいても、6歳および10歳の子どもダミーの重要な身体部位は良好に保護され、満点評価を獲得。これが車両全体の5つ星評価に大きく貢献しています。

■プレミアム品質・実用性・EVリーダーシップを示すグローバル評価

安全性能に加え、「IONIQ 9」はデザイン、使い勝手、テクノロジー、ファミリー向け電動モビリティとしての完成度が評価され、世界各国の自動車メディアおよび独立系アワードから高い評価を受けています。主な受賞・評価は以下の通りです。

・Auto Focus Vehicle of the Year：高いコストパフォーマンスと3列シートの実用性が評価。また、ファミリー志向の設計思想が高く評価。

・German Premium Car of the Year 2026：空力性能に優れたデザイン、広々とした室内空間、急速充電性能が評価。

・AUTO ZEITUNG 比較試験：ドイツおよびスウェーデンのプレミアム競合車を抑えて首位を獲得。広く柔軟な室内空間、直感的なコネクティビティ、洗練された人間工学設計、優れた荷室実用性が高評価。

・Electric SUV of Texas：インテリア品質、パフォーマンス、多用途性が評価。

・Hispanic Motor Press EV of the Year：安全性、テクノロジー、価値、実走行での満足度において、現代のファミリー層のニーズに最も応えたEVとして評価。

・Northwest Vehicle of the Year / Drive Revolution Best BEV：卓越したEVイノベーションが評価。

・Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems：バッテリーおよび電動パワートレイン技術のベンチマークとして選出。

■電動化時代を象徴するフラッグシップイノベーション

Hyundai Motor GroupのE-GMP（Electric-Global Modular Platform）をベースに開発された「IONIQ 9」は、安全性、プレミアムな快適性、先進EV技術を高次元で融合しています。800V超急速充電、長距離航続性能、最大7名乗車可能な広い室内空間など、現代のファミリーが求める多様なニーズに対応しています。

厳格な安全検証、革新的なエンジニアリング、そして増え続ける数々の受賞実績に支えられ、「IONIQ 9」はSUV市場における新たなベンチマークを確立し、進化するモビリティ領域におけるHyundai Motor Companyのリーダーシップを改めて示しています。

