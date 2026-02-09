チャンネル登録者数1,460万人！魚捌き系人気YouTuberきまぐれクックとのコラボ！第2弾商品も税込120円～の商品を含めた3種類が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、チャンネル登録者数1,460万人を誇る、人気YouTuberきまぐれクック監修商品第2弾として、税込120円～の商品を含めた3商品を2月9日（月）から全国のスシローで販売いたします。

YouTubeチャンネル登録者数1,460万人を誇る、魚捌き系 YouTuber「きまぐれクック」は、普段はなかなか見ることができない巨大魚や珍しい魚を華麗に捌き、国内のみならず海外からも注目を集めています。2025年に実施したコラボでは、かねこ氏の“すし屋になりたい”という夢の実現がきっかけとなり、記録的な大反響を呼びました。待望の2回目となる今回のテーマは、あきんどスシローの社長の依頼による「びん長まぐろのさらなる美味しさの追求」です。アレンジが難しいと言われる「びん長まぐろ」を、いかにお客さまに喜んでいただける一皿へ進化させるか試行錯誤し、納得のいく商品が完成しました。

第2弾となる2月9日（月）からは、創作すし2種類とスイーツ1種類が登場します。「煮切り醤油漬けびん長とろろのせ」は、第1弾のびん長まぐろの商品同様に、店内で解凍から切りつけをして、煮切り醤油で漬けにしてからきまぐれクックの“昆布〆”という案から、昆布シートを重ねて、旨みをプラスしています。うまさのために店内でひと手間ふた手間をかけ、さらにきまぐれクックならではの意外な組合せに仕立てた創作すしが税込120円～とお手頃価格でお楽しみいただけます。また、かにみそと柚子胡椒を混ぜてボイル本ずわい蟹にトッピングした「ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ」は、ありそうで無かった新たな組み合わせが楽しめる創作すしです。柚子胡椒の香りとピリッとした辛み、かにみその濃厚なコクが本ずわい蟹の旨みを引き立てます。

そして、おすしの後にぴったりな、柑橘好きなきまぐれクック監修の「おさかなパフェ～ゆず味仕立て～」も登場します。まるで魚が海を泳いでいるような見た目のパフェは、シャーベット、ゼリー、ムース、マーマレードにゆずを使用した、まさにゆずづくしな逸品です。見た目も味もどちらも楽しんでいただきたい、きまぐれクックときまぐれクックの一ファンである、スシローカフェ部パティシエの熱い想いが詰まったコラボスイーツをぜひご賞味ください。そして、第1弾商品である創作すし3種類も継続して販売します。

さらに、きまぐれクック監修商品の販売を記念して、「スシロー×きまぐれクック オリジナル刻印入り きまぐれゴールド」が抽選で3名さまに当たるSNSキャンペーンも開催いたします。

チャンネル登録者数1,460万人を誇る、魚捌き系人気YouTuberきまぐれクック監修創作すしやスイーツが登場するこの機会に、ぜひスシローでのお食事をお楽しみください。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※YouTubeチャンネル登録者数は、2025年12月時点です。

きまぐれクック監修商品第2弾 概要

昆布の旨みをプラスし、さらにおいしく！

■商品名：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年2月9日（月）～販売予定総数85万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布と出汁を合わせたとろろ、ねぎをトッピング。

漬けにしたびん長まぐろの上品な味わいに昆布、とろろの旨みが加わった、きまぐれクック監修の逸品をぜひこの機会にお試しください。

柚子胡椒とかにみそで新しいおいしさ体験！

■商品名：きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年2月9日（月）～販売予定総数38.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります。

ボイル本ずわい蟹に、かにみそと柚子胡椒を混ぜてトッピング。柚子胡椒の香りとピリッとした辛み、かにみその濃厚なコクが本ずわい蟹の旨みを引き立てます。

おすしの後は柑橘系でさっぱりと！

■商品名：きまぐれクック監修 おさかなパフェ～ゆず味仕立て～

■価 格：税込400円～

■販売期間：2026年2月9日（月）～販売予定総数27万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※はちみつを使用しています。

柑橘好きなきまぐれクック監修で、見た目もかわいい、ゆず味のさわやかなパフェが登場！まるで魚が海を泳いでいるような見た目のパフェは、シャーベット、ゼリー、ムース、マーマレードにゆずを使用した、まさにゆずづくしな逸品です。見た目も味もどちらも楽しんでいただきたい、きまぐれクックときまぐれクックの一ファンである、スシローカフェ部パティシエの熱い想いが詰まったコラボスイーツをぜひご賞味ください。

“スシローカフェ部”とは

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する“スシローカフェ部”。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

作田潤一

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚める。食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わる。より多くの方に喜んでいただけるよう、スシローへ入社しスイーツ開発に参入。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※お持ち帰り対象外。

※写真はイメージです。

オリジナル刻印入り“きまぐれゴールド”が抽選で当たる！

きまぐれクック監修商品の販売を記念して、「スシロー×きまぐれクック オリジナル刻印入り きまぐれゴールド」が抽選で3名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン期間：2026年2月9日（月）～2月23日（月・祝）

■応募方法：

１.スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー

２.ハッシュタグ「#スシローできまぐれクック」を付けて

スシローのおすし、きまぐれクックへの想い、きまぐれクック監修商品を楽しむ写真や動画などを投稿

■賞品・当選人数：「スシロー×きまぐれクック オリジナル刻印入り きまぐれゴールド」×3名さま

きまぐれクック監修商品第1弾も好評販売中！

びん長まぐろの旨みと、オクラのシャキシャキ感！

■商品名：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長オクラのせ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年1月21日（水）～販売予定総数111万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布を重ねて旨みをプラス。トッピングのオクラの食感、昆布とびん長まぐろの旨みの相性が抜群な一皿です。税込120円～とお手頃価格でお楽しみいただけます。

びん長まぐろの旨みと、キムチマヨが相性抜群！

■商品名：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年1月21日（水）～販売予定総数133万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布を重ね、昆布の旨みをプラス。キムチマヨをトッピングすることでマヨのコクとキムチの辛み、びん長まぐろの旨みの相性が抜群な一皿です。税込120円～とお手頃価格でお楽しみいただけます。

〆さばの濃厚な味わいと、薬味のさっぱりとした後味！

■商品名：きまぐれクック監修 天然〆さば梅おろしのせ

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年1月21日（水）～販売予定総数108万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

天然〆さばに大根おろしと大葉、梅肉をトッピングした一皿です。酸味のあるネタ（〆さば）×酸味のあるトッピング（梅肉）という、今までありそうでなかった組合せです。1貫はそのままで、もう1貫はガリをのせて食感をプラスしたきまぐれクックおすすめのアレンジもぜひお試しください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※お持ち帰り対象外。

※写真はイメージです。

魚捌き系人気YouTuber「きまぐれクック」とは

YouTubeチャンネル登録者数1,460万人を誇る、華麗な包丁捌きでさまざまな魚を捌く「魚捌き系YouTuber」。普段はなかなか見る事ができない巨大な魚や珍しい魚を捌き海外からも注目され、老若男女から高い支持を得ている。

今回のコラボの商品化に至るまでの様子や開発背景は、「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルにて動画でご紹介をいただいております。びん長まぐろを華麗に捌いている様子やたくさん試作をしている風景を見ることができます。

ぜひご覧いただき、全国のスシローできまぐれクック監修の商品をお楽しみください。

■きまぐれクックYouTube動画：https://youtu.be/bIyIgk4q0CA

≪きまぐれクックさんのコメント≫

スシローさんコラボ第二弾！今回はスシローさんからミッションをいただいて挑戦させていただきました！

「びん長まぐろを美味しく仕上げる」このテーマに合わせて、僕らしいアレンジを真剣に考えました。

びん長まぐろという真っ白なキャンパスにオクラやとろろ、昆布の旨みを追加して、味も食感も楽しめるおすしを作らせていただいています！長い期間をかけてやっと完成した集大成のコラボすしです。ぜひ皆さんにも食べていただき、感想を聞かせてください！びん長まぐろ以外にもアレンジしたおすしもあるのでぜひ皆さん食べてみてくださいね！スシローさんでお待ちしております！

※YouTubeチャンネルの登録者数は、2025年12月時点です。