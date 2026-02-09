部活動支援「Bスポンサーズ」を通じ、司食品工業が青森・向陵高等学校を支援 ～生産拠点を有する地域への貢献として、部活動を通じた次世代育成を推進～

株式会社ネオキャリア

人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）は、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、株式会社司食品工業（本社：東京都新宿区、代表取締役：滝本 博、以下「司食品工業」）が、学校法人千葉学園 向陵高等学校（所在地：青森県八戸市、以下「向陵高校」）のスポンサーに就任したことをお知らせいたします。なお、本取り組みでは、同校サッカー部および太鼓部を起点とした活動支援を予定しています。

今回の支援は、部活動を通じて生徒の成長と挑戦をさらに広げたいと考え、より充実した活動の実現に向けて支援を必要としていた向陵高校と、生徒の成長を通じて社会貢献につなげるとともに、青森に拠点を持つ企業として将来の人材を地域で育みたいと考える司食品工業の想いが一致したことで実現しました。

本支援は、「SportsBank※」のシステム導入支援に加え、自由にご活用いただくための支援金で構成されています。支援金については、遠征費や備品の購入費、大会参加費など、部活動運営に必要な費用へ活用される予定です。

司食品工業コメント

司食品工業 取締役副社長 滝本 剛司 様

社会全体が急速に変化し、気候変動や人口減少に伴う需要減少など、我々が経験のない課題に直面し、変動性・不確実性・複雑性が高まる時代に入っています。時代が求めるのは変化に対応できる人材です。人材の育成は学問の他、精神力・行動力・判断力の育成も大事だと思います。これは授業以外に部活動で養われるものもあります。

ご縁のあった太鼓部は地元のお祭り参加による地域活性、サッカー部は伸びしろが期待される部活動です。当社の支援が生徒の皆さんを通じて、地域社会への貢献に繋がれば幸いです。また地元に根差す企業として皆さんが将来活躍できる職場を提供できる様努力したいと思います。

向陵高校コメント

向陵高校 サッカー部 顧問 山本 真也 様

スポンサーの司食品工業様や、マッチングしていただいたネオキャリア様には心より感謝申し上げます。地元企業のご支援を受けることにより、これまで以上に夢や目標に向かって活動に打ち込んでいきたいと考えております。

地域や地元企業の皆様に恩返しができるよう、また、高校生の若い力が煌めく希望の光になれるよう、選手とともに頑張りたいと思います。

向陵高校 太鼓部 顧問 小川 こずえ 様

地域企業からのご支援を賜り、大変光栄に存じますとともに、それに恥じぬ活動と成果を目指してまいります。今後も祭りや地域を盛り上げる活動に積極的に取り組み、自分たちにできることを改めて考えながら活動していきたいと考えております。また、就職を希望する生徒も多いため、本スポンサー活動を通じて、生徒一人ひとりが将来の目標を見つけられるようにつなげていきたいと考えております。

両者プロフィール

向陵高校サッカー部（左）太鼓部（右）の活動の様子

▼スポンサー企業プロフィール

会社名 ：株式会社司食品工業

所在地 ：東京都新宿区西新宿5丁目20-7

事業内容：食品メーカー

▼学校・部活動プロフィール

学校名 ：学校法人千葉学園 向陵高等学校

所在地 ：青森県八戸市田向2丁目2-6

【部活動】

・サッカー部（部員数：29名）

実績：全国高校サッカー選手権青森予選ベスト8進出（2025年度）、全国高校サッカー選手権青森予選ベスト4進出（2022年度）

・太鼓部（部員数：6名）

実績・活動：青森県高等学校総合文化祭郷土芸能部門優良賞受賞、八戸三社大祭おまつり広場出演、八戸三社大祭参加、青仁会秋まつり出演、はっちのお正月2025出演

顧問名：サッカー部 山本 真也、太鼓部 小川 こずえ

Bスポンサーズについて

「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサーマッチングサービスです。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援します。高校の部活動側は、提供された資金を「SportsBank※」を通じて活用し、運営の効率化や活動の充実を図ります。ネオキャリアはこの仕組みを仲介し、企業と高校双方にとって持続可能で価値のある関係構築を支援します。高校生にとっては、企業との早期接点を通じたキャリア教育の機会となり、企業にとっては、将来を担う人材と出会い、関係性を築くきっかけにもなります。

今後も「Bスポンサーズ」を通じて教育と企業をつなぐ新たな社会インフラとしての仕組みづくりを進め、支援の輪を広げていきます。

※「SportsBank」は、株式会社Asian Bridgeが運営するスポーツ活動支援アプリで、資金管理機能に加え、部活動の管理を効率化し、運営をサポートするツールです。

サービスサイト：https://b-sponsors.com/

お問い合わせ先：contact_bsp@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/