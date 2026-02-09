Salesforce、2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングで第3位に

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 GPTW Japan）の調査による2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング大規模部門（従業員1,000名以上）(https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html)において第3位に選出されました。

GPTW Japanが実施する調査は、GPTWが提唱する“全員型「働きがいのある会社」モデル”に基づく従業員向けと企業向けの2種類のアンケートで構成され、これらを世界共通の基準で評価し、ランキングを決定しています。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行うGPTWの認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。

今回Salesforceは、「信頼」や「カスタマーサクセス」をはじめとする5つのコアバリューが組織の隅々まで浸透しており、従業員の行動指針として深く根付いている点が高く評価されました。 また、独自の福利厚生制度や能力開発の機会が充実しており、従業員の成長を支援する環境が整っていることも支持されています。さらに、自社の商品・サービスが顧客から支持されている事実が、従業員自身の「働く誇り」や「モチベーション」に直結している点も、今回の選出における重要な要素となりました。

Salesforceは、人とAIエージェントが協働し、人間の可能性を拡大する新しい働き方「エージェンティック エンタープライズ（Agentic Enterprise）」の実現に向け、従業員をその変革を体験する「最初の顧客（Customer Zero）」と位置づけています。自律型AIエージェント「Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)」などの最新技術を業務に実装するだけでなく、コアバリューである「イクオリティ(平等)」に基づき、学習プラットフォーム「Trailhead(https://trailhead.salesforce.com/ja/?d=cta-body-promo-8)」等を活用し、全従業員がAI時代に取り残されることなくスキルを習得できるリスキリング支援を強力に推進しています。あわせて、社員主導のイクオリティグループ（ERG: Employee Resource Group）(https://www.salesforce.com/jp/company/equality/?d=cta-body-promo-8)の活動も活発であり、多様な経歴を持つ社員が互いを尊重し合う風土が定着しています。この「先進的なテクノロジー」と「多様性を重んじる文化」の両輪が、Salesforceの新しい働き方を支える基盤となっています。

テクノロジーの進化による社会の変化が速い中、多様性に富んだ従業員が一丸となって社会において新たな価値を創造できるよう、引き続き、従業員の声に耳を傾けながら、一人ひとりが活き活きと働ける組織作りに励んでまいります。

Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして発表している世界的な調査機関です。Great Place To Work(R) Institute Japanは日本における「働きがいのある会社」の普及を目指し、2007年にスタートしました。日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は今回(2026年)で20回目の発表となります。調査に加え、各種研修やワークショップ等のサービスも展開し、日本で「働きがいのある会社」づくりの支援を行っています。

http://www.hatarakigai.info

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp をご覧ください。

Salesforceのコーポレートサイトにある「ニュース＆インサイト」では、日本向けの最新情報をご紹介しています。詳細は、salesforce.com/jp/news/ をご覧ください。

本プレスリリースやその他のプレスリリース、または公式に言及されている未提供のサービスや機能は現在利用できないものであり、予定通りに、または全く提供されない可能性があります。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご判断くださいますようお願いいたします。