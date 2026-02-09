旧松崎宿旅籠油屋 カフェオープン 2026年2月13日
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
小郡市教育委員会提供
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
福岡県小郡市にある旧松崎宿旅籠油屋にて2026年２月13日にカフェ運営を開始いたします。
旧松崎宿旅籠油屋は小郡市より指定管理者に指定されたアイ・ケイ・ケイホールディングス（株）が管理運営し、文化財公開施設の本質的価値・歴史文化を継承し続ける場づくりを行うとともに、「おもてなし空間」の提供を通じて地域の賑わいとコミュニティづくりの貢献のひとつとしてカフェ営業を行います。
提供メニューは管理運営するアイ・ケイ・ケイホールディングス（株）が運営するララシャンスベルアミー鳥栖のスタッフが行い、今後お客様の声を反映させていく予定です。最新の情報はInstagramでご確認ください。
場所 ：福岡県小郡市松崎786-1
開館時間 ：9:00～16:30
休館日 ：日曜日・月曜日・祝日
Instagram：https://www.instagram.com/hatagoaburaya_ogori
Tel.050-3539-1122
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5