〈THE THEATRE TABLE〉、素材の味を丁寧に引き立てる“マギー 香料・着色料無添加ブイヨン”で期間限定メニューフェアを開催

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットオペレーションサービス（本社：東京都渋谷区、代表：大坊健二）が運営する、渋谷ヒカリエ11階で本格的なミラノ料理が楽しめるレストラン〈THE THEATRE TABLE〉にて「マギー 香料・着色料無添加 ブイヨン＆コンソメ シリーズ」を使用した、THE THEATRE TABLEならではのメニューを期間限定で2026年2月9日（月）より展開いたします。

使用するのは、ネスレ日本株式会社が展開する「マギー」ブランドと株式会社ぐるなびが共同で推進する、「マギー 香料・着色料無添加 ブイヨン＆コンソメ シリーズ」。

「マギー ブイヨン野菜」と「マギー コンソメチキン」の持つ、素材の味を丁寧に引き立てる風味を活かした2つの特別なメニューを考案し、ここでしか味わえない限定メニューをご提供。

香料・着色料を使用せず、素材の味を丁寧に引き立てる同シリーズの特長を活かし、〈THE THEATRE TABLE〉ならではのミラノ料理として再構築しています。



コラボレーション概要

期間: 2026年2月9日（月）～3月22日（日）

実施店舗: 渋谷ヒカリエ11階 〈THE THEATRE TABLE〉

企画内容:ネスレ日本の協力のもと開発した「マギー 香料・着色料無添加 ブイヨン＆コンソメ シリーズ」使用の限定メニューをディナータイムに提供。

提供メニュー

ボッリート・ミスト マギー ブイヨン 野菜 香料・着色料 無添加を使用したこちら

ボッリート・ミスト

サルサヴェルデと金柑ピクルス

1人前 \1,800(税込み)

＊2人前からのご注文とさせていただきます

牛タン、骨付き鶏もも肉、ソーセージの3種のお肉と、冬・春の野菜を味わうイタリア風おでん。

爽やかな金柑のピクルスとハーブのソースでさっぱりと楽しんでいただく、特別な一皿です。

店舗からのコメント

煮込み料理に使った【マギー ブイヨン 野菜】は、3種類の肉と野菜達から出た出汁の味わいを尊重しながらバランスを整え、味の底上げをしてくれてます。

ローストビーツとタルティーボのリゾット マギー コンソメ チキン 香料・着色料 無添加を使用したこちら

ローストビーツとタルティーボのリゾット

“ストラッチャテッラ”のせ\1,900（税込み）

“マギー コンソメ チキン 香料・着色料 無添加”と、ローストビーツのうま味が調和したリゾットです。ビーツ本来の美しい色見が特徴的な、見た目も華やかな一品をお楽しみください。

店舗からのコメント

リゾットの米を炊く際に【マギー コンソメ チキン】を加えることで、ビーツの風味を壊さずにうま味とコクの厚みを増すことができました。おかげで料理のテーマカラーの【ピンクレッド】が映える一皿に仕上がっています。

公式サイト：https://thetheatertable.jp〈THE THEATRE TABLE〉

渋谷駅直結、渋谷ヒカリエ11階に位置する本格的なミラノ料理が楽しめるレストラン〈THE THEATRE TABLE〉。

洗練された心地よい空間で、本場ミラノの伝統料理を現代の東京に合わせてアレンジした新しいスタイルのイタリアンをお届けします。

〈THE THEATRE TABLE〉と〈XIRINGUITO Escriba’〉の料理長を兼務メニュー開発シェフ：飯出勇太

約17年にわたり、イタリアン・フレンチ・エスニック・アメリカン・スパニッシュなど多ジャンルの料理に携わり、現場に即した調理技術と柔軟な対応力を培ってきた。

複数店舗において副料理長・料理長を務め、メニュー開発をはじめ、厨房マネジメントや店舗運営にも深く関わる。

ジャンルや規模にとらわれず、現場力と再現性を重視した料理づくりを強みとしている。

使用製品「マギー 香料・着色料無添加 ブイヨン＆コンソメ シリーズ」

ネスレ日本は、飲食店が抱える人手不足や調理オペレーションの効率化といった課題に対し、味・品質・使いやすさを両立した調味料の活用を提案し、料理の完成度を高める選択肢として「マギー 香料・着色料無添加 ブイヨン＆コンソメ シリーズ」を飲食店向けに展開しています。

本フェアで使用する同シリーズは、香料・着色料を使用せず、素材本来の味わいを大切にしたブイヨン・コンソメです。調味料（アミノ酸等※）による強いうまみに頼らず、酵母エキスや素材由来のエキス等を用いることで、料理全体の味をまとめ、素材の持ち味を引き立てます。塩味ひかえめで幅広いジャンルの料理に応用しやすく、仕込みから仕上げまで活用できる粉末タイプのため、業務現場における使い勝手にも配慮しています。素材の良さを生かした料理づくりに役立つ、プロフェッショナル向けのブイヨン＆コンソメシリーズです。

（※）調味料（アミノ酸等）は食品添加物のひとつです。

商品情報：https://nestle.jp/nestleprofessional/maggi/bouillon-consomme/#mutenka

店舗からのコメント

料理の風味の輪郭をハッキリさせつつ深みを補強したいときに非常に便利で、プロの現場でも使い勝手の良い製品だと思います。