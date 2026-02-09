【ご報告】MS&ADゆにぞんスマイルクラブ様より車椅子を寄贈いただきました

社会福祉法人奉優会

2026年2月3日（火）、社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、MS&ADインシュアランスグループの社員による社会貢献活動団体「MS&ADゆにぞんスマイルクラブ」様より車椅子1台の寄贈を受け、フォーユーショートステイ淡路にて寄贈式を執り行いました。

本寄贈は、地域福祉への貢献を目的とした取り組みの一環として実施されたもので、ご寄贈いただいた車椅子は、今後ショートステイをご利用される高齢者の方々の移動支援に活用され、より安心・快適なサービスの提供に寄与してまいります。

◆概要

実施日：2026年2月3日（火）

実施場所：フォーユーショートステイ淡路

寄贈者：MS&ADゆにぞんスマイルクラブ

寄贈内容：車椅子1台

実施内容：目録の贈呈

当日は、目録の贈呈が行われ、地域に根差した福祉支援への想いが共有されました。

◆ 寄贈の背景

今回の車椅子寄贈は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様が運営する、役職員有志による募金制度「MS&ADゆにぞんスマイルクラブ基金」によるものです。

同基金は、子ども、環境、防災・医療、地域密着・障がい者支援などの分野を中心に、全国各地で寄付・寄贈活動を行ってきました。

奉優会では、こうした企業による社会貢献活動の趣旨を受け止め、地域の高齢者福祉の充実につなげています。

◆今後の取り組み

寄贈された車椅子は、フォーユーショートステイ淡路において、ご利用者様の身体状況や利用シーンに応じて大切に活用していきます。

今後も奉優会は、地域や企業との連携を大切にしながら、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりに取り組んでいきます。

◆ショートステイについて

ショートステイ（短期入所生活介護）は、ご家族の介護負担軽減や、一時的に在宅生活に不安がある場合などにご利用いただけるサービスで、食事・排泄・入浴などの日常生活上の介護を提供しています。

◆ ショートステイ淡路の特長と安心

フォーユーショートステイ淡路では、以下のような環境を整え、「短期間でも安心して過ごせるケア」の実現に力を入れています。

・理学療法士によるリハビリ支援

日々の生活動作を維持・向上するため、理学療法士が常駐し、一人ひとりに合った運動指導を行います。

・全室個室＋ユニットケア方式

トイレ・洗面台を備えた個室設計で、プライバシーにも配慮し、ご自宅に近い安心感を提供しています。

・緊急時やレスパイト（介護負担軽減）にも対応

介護者の急な体調不良、冠婚葬祭、旅行など、一時的なご利用も柔軟にご相談いただけます。

・地域とのつながりと信頼

近隣医療機関との連携も整え、地域の「安心の受け皿」として多くの方にご利用いただいています。

◆お問い合わせ先

フォーユーショートステイ淡路

事業所責任者：一戸(いちのへ)

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-109

E-mail：awaji-ss@foryou.or.jp

TEL：03-5298-6028

社会福祉法人奉優会

広報担当：田村・鈴木

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル5階

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

