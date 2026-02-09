SharePoint Online 向けポータル構築支援「Quick Portal SP」新バージョン提供開始

株式会社テンダ

株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、SharePoint Onlineポータルサイト構築支援サービス「Quick Portal SP」において、新バージョンを提供開始したことをお知らせいたします。

今回の新バージョンでは、これまでに寄せられたお客様のご要望を踏まえ、より柔軟なポータル運用を実現するため、オプションとしてカスタムパーツの提供を開始しました。

「Quick Portal SP」について

「Quick Portal SP」は、SharePoint Onlineを活用したポータルサイトを最短1週間で構築できる支援サービスです。

独自テンプレートの活用により、短納期・低コストでの導入を実現し、運用マニュアル完備により導入後の自社運用もスムーズに行えます。

【今回の新バージョンのポイント】

本新バージョンの主なポイントは以下のとおりです。

新バージョンの主な特長

- カスタムパーツをオプションとして選択可能- 既存の SharePoint Online 環境にも導入可能- Quick Portal SP 未導入企業もカスタムパーツ単体で利用可能

本新バージョンでは、ポータルサイトの利便性と柔軟性を高めるため、機能をオプションとして選択可能な「カスタムパーツ」を新たに提供します。

１．用途に応じて選べる「カスタムパーツ」を提供

「Quick Portal SP」の新バージョンでは、以下4種類のカスタムパーツをオプションとしてご利用いただけます。

＜RSSフィード＞

社内外のニュースや更新情報を RSS で自動表示し、ポータルサイト上で最新情報を効率的

共有できます。

※画像はイメージです。

＜未読・既読表示＞

リストアイテムごとに未読・既読の状態を可視化することで、重要なお知らせや申請内容の見落としを防止します。

＜複数行テキストの自動展開＞

複数行テキストを初期表示から展開した状態で表示することで、詳細情報をすぐに確認でき、操作の手間を軽減します。

＜タブ切り替えリンク＞

リンク集をタブで切り替えて表示することで、情報を整理し、目的のリンクへスムーズにアクセスできます。

２．カスタムパーツ単体での提供も可能

今回提供開始したカスタムパーツは、Quick Portal SP 導入企業に限らず、カスタムパーツ単体での導入も可能です。

すでに SharePoint Online を利用している企業様でも、既存環境に組み込むことで、ポータルサイトの利便性向上を図ることができます。

テンダは今後も、お客様の業務課題や利用シーンに寄り添った機能拡張・サービス改善を継続的に行い、SharePoint Online を活用したポータルサイトの利便性向上と業務効率化を強力に支援してまいります。

ご参考：Microsoft 365関連サービスについて

- MSソリューションページ：https://mssp.tenda.co.jp/- Microsoft 365情報発信メーリングリスト登録：https://form.k3r.jp/tenda_msales/tenda_ml2※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。- 「Quick Portal SP」初回リリースのニュースリリース：https://mssp.tenda.co.jp/release/5022/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

プレスリリース PDFダウンロードリンクhttps://prtimes.jp/a/?f=d24464-321-839ed319018802e9f4f556950bcecccc.pdf

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp

※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。