SOLANA、″Floyo AI″ のThink Diffusion社と日本市場における戦略チャネルパートナー契約を締結

SOLANA合同会社

SOLANA合同会社（代表：西田真樹、以下「SOLANA」）は、米国Think Diffusion Inc.（CEO：Phu Ngo、本社：米国テキサス州ヒューストン）が提供するオープンソースの生成AIワークフロープラットフォーム「Floyo AI」と、日本市場における公式チャネルパートナー契約を締結し、戦略的パートナーシップを開始したことをお知らせします。

Floyo AIは、クリエイティブ制作の現場での本格運用を前提に設計された、チームコラボレーションと高い拡張性を兼ね備えた数少ないオープンソース生成AIワークフロープラットフォームです。画像・動画・テキスト・音声・3Dといった複数領域において、オープンソースおよびクローズドソースのAIモデルを統合し、ブラウザ上でAIワークフローの発見・実行・共有を可能にします。

パートナーシップを通じて、SOLANAは日本市場におけるFloyo AIの法人向け導入提案、および導入支援を担います。広告、映像制作、アニメーション、出版、エンターテインメント、報道、グラフィックデザインなど、高度なクリエイティブ制作を求められる幅広い分野において、クリエイターや企業の本格的な導入・活用を総合的に支援してまいります。

近年、クリエイティブ業界では生成AIの活用が急速に進んでいる一方で、制作現場では、出力結果の再現性の確保や、チーム内での共有・スケールの難しさ、実制作への適用における制約など、実務上の課題が依然として存在しています。Floyo AIは、生成AIワークフローを設計・再利用・共有できるクラウドベースの環境を提供することで、こうした課題の解決を支援します。

Floyo AIは、オープンソースおよびクローズドソースを問わず、さまざまなAIモデルを柔軟に扱えるワークフローベースのアーキテクチャを採用しています。これにより、制作チームはAIモデルそのものに左右されることなく、制作パイプラインの構築や最適化に専念することができます。モデルを差し替える際にも大きな再設計を必要とせず、いわばレシピはそのままに、材料を入れ替えるような感覚での運用が可能です。こうした本番運用を前提とした生成AI基盤として、Floyo AIは現在、主に北米を中心に導入が拡大しています。

本プラットフォームを活用することで、クリエイターは頭の中にあるイメージを最短の時間で可視化することが可能になります。これにより、ゼロから試行錯誤を重ねる従来の制作プロセスを超え、実験段階から本格的な映像・ビジュアル制作へとスムーズに移行することができます。

「Floyo BETA」使用イメージ

■ パートナーシップの概要

本契約によりSOLANAは、日本市場におけるThink Diffusionの公式チャネルパートナーとして、以下の役割を担います 。

・ 法人顧客（Enterprise）向けの導入提案・導入支援

・ 初期オンボーディング、ワークフロー設計・実装支援

・ 日本企業向けの業務要件に即した活用支援・カスタマイズ

・ トレーニング、ワークショップ、継続的な活用支援

・ 共同セミナー・事例開発などのコーマーケティング展開

これにより企業は、生成AIを一部のプロンプターや特定モデルに依存した実験利用から脱却し、再現性・共有性を備えたワークフローとして制作工程に実装するための実践的な取り組みを後押しします。

なお、Floyo AIの利用にあたっては、各企業が関連法令および利用規約を遵守した上で運用することが前提となります。

SOLANA 合同会社 西田真樹よりコメント

プロンプトをどれだけ工夫しても、最終的なアウトプットは“出たとこ勝負”になってしまう――

生成AIの活用が広がる中で、多くのクリエイターがそんな課題を感じてきたと思います。

しかし今は、頭に浮かんだ映像をそのままダイレクトに形にし、中核となるイメージを外さず、何度制作しても同じ世界観を再現しやすい環境が整いつつあります。Think Diffusionが提供するワークフローは、これまで理想でしかなかった制作体験を、実務レベルで実現するものだと感じています。

本提携を通じて、日本のクリエイターや企業が、自分たちのイメージをより正確に、よりスケーラブルに表現できる制作基盤を提供し、単なる効率化にとどまらない、新しいクリエイティブの可能性を広げていきたいと考えています。

Think Diffusion CEO Phu Ngoよりコメント

私たちは、個人では機能する一方で、チームになると破綻してしまうAIツールに、世界中の制作現場が同じ課題を抱えていることを目の当たりにしてきました。

日本のクリエイティブ産業は、品質と精度の面で世界最高水準にあります。

日本市場とクリエイティブ業界を深く理解するSOLANAは理想的なパートナーであり、制作チームの実際の働き方を支える数少ないプラットフォームを、共に日本へ届けていきます。

■ Floyo AIについて https://www.floyo.ai/

Floyo AIは、複雑なクリエイティブ課題に対応するAIワークフローを迅速に発見・実行できるプラットフォームです。共有スペースやパイプライン管理など、フルチームでのコラボレーションを実現するとともに、高度なプライバシーおよびセキュリティ要件にも対応しています。1年以上にわたりハリウッドのスタジオにおけるAI制作パイプラインに深く統合されており、知的財産（IP）管理が重要なプロジェクト向けに設計されています。

Floyo AIは、映画、アニメーション、広告、Eコマースなどの分野において、クライアントワークに耐えうる信頼性の高いAIワークフローを必要とするクリエイターやスタジオに利用されています。

クラウド上の高性能GPUを提供することで、高価なハードウェアを購入・維持することなく、高品質な画像・映像生成を可能にしています。

■ SOLANA合同会社について https://www.solanallc.net(https://www.solanallc.net)

SOLANA合同会社（SOLANA LLC）は、国内外の企業の戦略的な事業展開を支援するビジネスコンサルティング企業です。AI・デジタル領域を中心に、日本企業と海外テック企業の橋渡しを行い、実装・運用フェーズまで踏み込んだ支援を提供しています。