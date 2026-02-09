【マイベスト調査】引っ越し経験者の6割が「ストレスだった」と回答。家電・引っ越し業者・Wi-Fiなど“選ぶ負担”が大きな要因に。知識不足・情報過多で4人に1人が引っ越しで”選択の失敗”を経験

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は引っ越し経験のある20代～60代の男女300人を対象に「引っ越しに関する調査」を実施しました。本調査では、引っ越しにおけるストレスの正体が「荷造り」や「作業」だけでなく、家具・家電・引っ越し業者・Wi-Fiなど引っ越しに必要な商品・サービスを選ぶことにもある実態が明らかになりました。

- 調査概要調査対象：引っ越し経験のある20代～60代の男女300人調査方法：アンケート調査調査期間：2026年1月28日（水）～1月29日（木）※調査結果の数値は小数点以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差がでる場合があります。※調査結果をご紹介いただく際は「株式会社マイベスト調べ」と注釈をご記載ください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/68497/table/85_1_02c2c3f2a6734e6d84609f12b03cdaf1.jpg?v=202602090251 ]- 引っ越し経験者の6割以上が「引っ越しにストレスを感じた」と回答。原因は手続きだけでなく“商品・サービス選び”も関係。

春は引っ越しや新生活が集中するシーズンです。引っ越しは荷造りや各種手続きだけでなく、引っ越し業者、家電、家具、Wi-Fi、スマホなど選ぶべき商品・サービスが非常に多く、心身ともに負担がかかります。調査の結果、63.7％が「引っ越しはストレスだった」と回答しました。特にストレス・面倒に感じたこととして最も多かったのは「手続きの多さ」、次いで「家具・家電・引っ越し業者・Wi-Fiなどの商品・サービスを選ぶ際に、正解がわからず時間がかかった」という結果となりました。

- 約25%が引っ越し準備のうち「商品・サービス選びなど」に5時間以上かかると回答。選択肢が多すぎて疲れる・決めきれない人が多数。

24.3%が引っ越し準備にかかった時間のうち、家電・家具・引っ越し業者・通信サービスなどの商品・サービス選びに合計5時間以上かけていることが判明しました。さらに37.7％が「選択肢が多すぎて疲れる」「なかなか決めきれない」と回答。引っ越しにおける大きなストレス要因が“選ぶことにもある実態が明らかになりました。

- 約4割が引っ越し時の商品・サービス選びにおいて「選び方がわからなかった」と回答。4人に1人が引っ越し後に“選択の失敗”を実感。37.7％が、引っ越し時の商品・サービス選びにおいて「何を基準に選べばいいかわからなかった」と回答しました。また25.2％が、引っ越し後に「商品・サービス選びで失敗したと感じたことがある」と回答。失敗したものとしては「引っ越し業者」「不用品処分・引き取りサービス」「Wi-Fi」などのサービス選択に関する項目が上位でした。- 失敗理由は「専門知識不足」「情報過多」。約8割が「信頼できる比較情報があれば防げたと思う」と回答。引っ越し後に選択の失敗を感じた理由として最も多かったのは、「専門知識がなく違いが理解できなかった」、次いで「情報が多すぎて何が正解かわからなかった」という結果でした。また約8割が「信頼できる比較情報サービスがあれば、選択の失敗を防げたと思う」と回答。さらに56.3％が「引っ越し時の商品・サービス選びをまとめて比較・相談できるサービスがあれば使いたい」と回答しました。引っ越しにおいて、“信頼できる比較情報”へのニーズが高いことが明らかになりました。- 商品比較サービス「マイベスト」で引っ越し時のベストな選択をサポート

マイベストサービスサイト：https://my-best.com/(https://my-best.com/)

商品比較サービス「マイベスト」では、引っ越し業者、家電、家具、Wi-Fi・光回線、不用品回収など、引っ越しに必要な商品・サービスを徹底検証し、おすすめ情報を提供しています。「何を選べばいいかわからない」「比較する時間がない」といった引っ越し時の選択疲れや失敗を減らし、納得感のあるベストな選択をサポートします。

＜引っ越し関連コンテンツ＞

・引っ越し業者おすすめランキング(https://my-best.com/1632)

・Wi-Fiルーターおすすめランキング(https://my-best.com/307)

・光回線おすすめランキング(https://my-best.com/14384)

・不用品買取業者おすすめランキング(https://my-best.com/11683)

・家電関連コンテンツ(https://my-best.com/categories/2)

・インテリア・家具関連コンテンツ(https://my-best.com/categories/1094)

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest