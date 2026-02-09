劇中に登場する「下北沢駅」をはじめとしたスタンプラリーやキャラクタースタンディをご用意 ２月１３日から、劇場版「僕の心のヤバイやつ」コラボレーション企画開催
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年２月１３日（金）から３月１５日（日）まで、劇場版「僕の心のヤバイやつ」に「下北沢駅」が登場することから、公開を記念したコラボレーション企画として、小田急線各駅にてスタンプラリーを開催します。また、キャラクタースタンディの設置のほか、下北沢駅では主人公の市川京太郎・ヒロインの山田杏奈によるオリジナル駅構内放送を行います。
ポスタービジュアル
「僕の心のヤバイやつ」は、コミックス累計発行部数７００万部を突破し、国内外で多数のアワードを受賞するなど、世界中で幅広い支持を集めている作品です。冴えない中学生・市川京太郎が、クラスの人気者でモデルとしても活躍する山田杏奈と、ひょんなことから交流が始まり少しずつ心の距離が近づいていく様子を描く、ユーモアと甘酸っぱさが詰まったストーリーです。
キャラクタースタンディのデザイン（一例）
スタンプラリーは、劇中にも登場する「下北沢駅」をはじめとした小田急線全５駅に、ヒロイン・山田のさまざまな表情を楽しめるスタンプをご用意します。小田急線全駅で配布する台紙に、全てのスタンプを集めた先着３，０００名には「達成賞」として、市川と山田が駅長の制服を身にまとった限定デザインのステッカーをプレゼントします。なお、引き換え場所である下北沢駅東口改札窓口には、市川役・堀江瞬さん、山田役・羊宮妃那さんの直筆サイン入り駅名標の展示も行います。
また、スタンプを設置する５駅には、異なるデザインのキャラクタースタンディも登場します。本企画限定のデザインや、劇中の１シーンを切り取ったデザインなどとなっており、スタンプラリーを楽しんでいただきながら、スタンディと一緒に記念撮影もしていただけます。
さらに、「下北沢駅」コンコースにて、市川、山田によるオリジナル構内放送を随時行います。ここでしか聞くことのできない２人のにぎやかな掛け合いが流れ、作品の世界観を感じながら駅をご利用いただける特別な演出となっています。
小田急沿線巡りを通じながら、作品への想いをさらに深め、物語の世界に浸るひとときをお楽しみいただけます。
劇場版「僕の心のヤバイやつ」コラボレーション企画の詳細は、下記のとおりです。
記
１ 開催期間
２０２６年２月１３日（金）～３月１５日（日）
２ コンテンツ
⑴ スタンプラリー
１. 参加費
無料（交通費は参加者負担）
２. 設置駅
新宿（西口地上改札）、下北沢（東口改札）、向ヶ丘遊園（北口改札）、町田（西口改札）、海老名（中央改札）
※ いずれも改札外にスタンプを設置
３. 台紙の配布
２月１３日（金）早朝から、
小田急線全駅のパンフレットラックにて配布します。
➃ 達成賞
下北沢駅東口改札窓口に、全てのスタンプを集めた台紙をお持ちいただいた先着３，０００名に、限定デザイン「ステッカー」をお渡しします。
※ 達成賞の引き換えは９：００～２０：００に実施
※ 同改札窓口にて、市川役・堀江瞬さん、山田役・羊宮妃那さんの直筆サイン入り下北沢駅名標の展示を行います
ステッカー（イメージ）
⑵ キャラクタースタンディ
設置場所
下北沢駅（東口改札外）、町田駅（西口改札外）、海老名駅（中央改札外）、
新宿駅（西口地上改札内）、向ヶ丘遊園駅（北口改札内）
⑶ 市川・山田によるオリジナル構内放送
１. 放送時間
早朝・深夜、ラッシュ時間帯を除く概ね９：００～１８：００の間で実施
※放送は不定期です
２. 放送場所
下北沢駅コンコース
３ お問い合わせ
小田急お客さまセンター（営業時間 ９：００～１７：００）
電話：０４４-２９９-８２００
４ 協力
エイベックス・ピクチャーズ株式会社
（参 考）
劇場版「僕の心のヤバイやつ」２月１３日（金）全国公開
多数のアワードを受賞し、世界中をときめかせた――
青春初恋ラブコメ「僕の心のヤバイやつ」が、ついにスクリーンへ！
■公式HP：https://bokuyaba-anime-movie.com/
■公式X：@bokuyaba_anime(https://x.com/bokuyaba_anime)
■公式TikTok：@bokuyaba_anime(https://www.tiktok.com/@bokuyaba_anime)
■権利表記： (C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会
以 上