【バレンタイン】大切な人へのギフトに、自分へのご褒美に。お守りジュエリーが全商品送料無料｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、2月10日（火）より、バレンタイン限定のキャンペーンを公式オンラインショップにて開催いたします。

本キャンペーンでは、バレンタイン期間限定で、オンラインショップの全商品を【送料無料】でお届けいたします。

通常は19,800円（税込）以上のご購入で送料無料となるところ、より気軽にご利用いただける特別な機会となっております。

大切な方へ想いを託すギフトとして。

そして、日頃の自分自身をねぎらうご褒美のお守りとして。

愛と祝福のエネルギーを宿したパワーストーンを、このバレンタインに、あなたらしい想いとともにぜひお迎えください。

ギフトにぴったりなギフトボックス

マルラニハワイでは、ギフトにぴったりな「アロハギフトボックス」を有料でご用意しております。

マットでなめらかな質感の外箱に、ベロア調のクッションをあしらった、高級感あふれるジュエリーボックスです。

箱を開けると、内側にはシルバーカラーの箔押しで「Aloha」のメッセージが施され、ハワイの祝福と温もりを感じていただけます。

大切な方へのプレゼント用ギフトラッピングとしてはもちろん、お手持ちのブレスレットや原石を美しく飾るディスプレイケースとしてもご利用いただける、特別感のあるボックスです。

詳細を見る :https://malulani.info/?pid=169826540

キャンペーン概要

■アロハ・バレンタインフェア

【期間】2月10日(火)10:00 ～ 2月15日(日)23:59

【特典】全商品 送料無料

※一部除外商品あり

▶キャンペーン詳細はこちらから :https://malulani.info/?mode=grp&gid=3152092

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※以下の商品は送料無料の対象外になります。

・バースデイオーダーペアブレスレット

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

リノ・オーシャン ～Happy Paradise ストラップ～

https://malulani.info/?pid=61565613

美しさと愛情を授ける、リノ・リボンシリーズ。

幸運のレインボーで、総合運向上を。

Strawberry Shower

https://malulani.info/?pid=143477227

愛の女神のエネルギー満載、大人のピンクが輝くブレスレット。

恋愛成就、良縁、魅力、幸福のお守りに。

【誕生石リング10月】Ribbon

https://malulani.info/?pid=167047582

幸運を招く誕生石を、大人可愛いリボンで彩るリング。

愛、願望成就、守護、幸福のお守りに。

Jewel Fortune Charm～愛＆魅力～

https://malulani.info/?pid=180593083

優しく誇り高い女神の石たちが、持つ人の美しさと魅力を引き出すストーンチャーム。

永遠の愛、心身の安定、癒し、直感、幸福のお守りに。

【WEB限定】Mahalo Rainbow

https://malulani.info/?pid=188851153

幸運を呼ぶと伝えられる、ハワイアンレインボーをイメージしたブレスレット。

愛、健康、金運、厄除け、幸福のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶意外と知らない バレンタインデーの由来と意味：プレゼントにお勧めのパワーストーン 天然石と選び方に必要な注意点について！！

https://malulani.info/column/how-to-choose/22507.html

▶恋愛運アップ！バレンタインデーに身に着けたい お洒落なパワーストーン天然石ブレスレットをご紹介！手元まで可愛く(ハート)

https://malulani.info/column/stone-dictionary/37672.html

◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

【マルラニハワイ公式アカウント】

