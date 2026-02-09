【バレンタイン】大切な人へのギフトに、自分へのご褒美に。お守りジュエリーが全商品送料無料｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、2月10日（火）より、バレンタイン限定のキャンペーンを公式オンラインショップにて開催いたします。
本キャンペーンでは、バレンタイン期間限定で、オンラインショップの全商品を【送料無料】でお届けいたします。
通常は19,800円（税込）以上のご購入で送料無料となるところ、より気軽にご利用いただける特別な機会となっております。
大切な方へ想いを託すギフトとして。
そして、日頃の自分自身をねぎらうご褒美のお守りとして。
愛と祝福のエネルギーを宿したパワーストーンを、このバレンタインに、あなたらしい想いとともにぜひお迎えください。
ギフトにぴったりなギフトボックス
マルラニハワイでは、ギフトにぴったりな「アロハギフトボックス」を有料でご用意しております。
マットでなめらかな質感の外箱に、ベロア調のクッションをあしらった、高級感あふれるジュエリーボックスです。
箱を開けると、内側にはシルバーカラーの箔押しで「Aloha」のメッセージが施され、ハワイの祝福と温もりを感じていただけます。
大切な方へのプレゼント用ギフトラッピングとしてはもちろん、お手持ちのブレスレットや原石を美しく飾るディスプレイケースとしてもご利用いただける、特別感のあるボックスです。
詳細を見る :
https://malulani.info/?pid=169826540
キャンペーン概要■アロハ・バレンタインフェア
【期間】2月10日(火)10:00 ～ 2月15日(日)23:59
【特典】全商品 送料無料
※一部除外商品あり
▶キャンペーン詳細はこちらから :
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3152092
※海外発送については、送料無料の対象外となります。
※以下の商品は送料無料の対象外になります。
・バースデイオーダーペアブレスレット
・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ
※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。
※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。
◆おすすめ対象商品
リノ・オーシャン ～Happy Paradise ストラップ～
https://malulani.info/?pid=61565613
美しさと愛情を授ける、リノ・リボンシリーズ。
幸運のレインボーで、総合運向上を。
Strawberry Shower
https://malulani.info/?pid=143477227
愛の女神のエネルギー満載、大人のピンクが輝くブレスレット。
恋愛成就、良縁、魅力、幸福のお守りに。
【誕生石リング10月】Ribbon
https://malulani.info/?pid=167047582
幸運を招く誕生石を、大人可愛いリボンで彩るリング。
愛、願望成就、守護、幸福のお守りに。
Jewel Fortune Charm～愛＆魅力～
https://malulani.info/?pid=180593083
優しく誇り高い女神の石たちが、持つ人の美しさと魅力を引き出すストーンチャーム。
永遠の愛、心身の安定、癒し、直感、幸福のお守りに。
【WEB限定】Mahalo Rainbow
https://malulani.info/?pid=188851153
幸運を呼ぶと伝えられる、ハワイアンレインボーをイメージしたブレスレット。
愛、健康、金運、厄除け、幸福のお守りに。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
