2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

フジクラグループの当第3四半期連結累計期間の売上高は8,549億円（前年同四半期比20.2％増）、営業利益は1,422億円（同47.7％増）、経常利益は1,501億円（同56.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,119億円（同 89.4％増）となりました。

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、668億円増加の8,971億円となりました。これは主に、情報通信事業部門における需要増を背景に、売上債権及び棚卸資産等の流動資産、及び有形固定資産が増加したことによるものです。

負債の部は、前連結会計年度末と比較し、363億円減少の3,587億円となりました。これは主に、有利子負債が減少したこと、及び未払法人税等の支払いによるものです。

純資産の部は、前連結会計年度末と比較し、1,031億円増加の5,384億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上及び為替変動に伴う為替換算調整勘定の増加によるものであり、配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少が一部相殺しました。

詳細につきましては、当社プレスリリースをご参照ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5803/tdnet/2753160/00.pdf

また、当社は、2025年11月７日に公表いたしました通期の連結業績予想及び期末配当予想を修正しています。

具体的な内容につきましては、本日（2026年2月9日）公表した「2026年3月期通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5803/tdnet/2753165/00.pdf