【FC大阪】THUNDER′Z HOMME(R)（サンダースオム(R)） オフィシャルサプライヤー決定のお知らせ
株式会社F.C.大阪
この度、FC大阪ではオフィシャルサプライヤーとして、THUNDER'Z HOMME様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、FC大阪へメンズスキンケアブランド「THUNDER'Z HOMME（サンダースオム）」の商品をご提供いただきます。
またFC大阪のイベントおよびホームゲーム試合開催日にあわせ、ご来場の皆さまを対象としたサンプル配布の実施も予定しております。
（サンプリング商品|フェイスパック）
【概要】
THUNDER'Z HOMME公式サイト
https://thunderzhomme.com
THUNDER'Z HOMME公式Instagram
@thunderzhomme(https://www.instagram.com/thunderzhomme/)
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。