株式会社スペースワン、「第11回ふくしま産業賞」最高賞 福島県知事賞を受賞

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、東京営業所：東京都台東区、代表取締役：小林康宏、以下 スペースワン）は、福島民報社が主催する「第11回 ふくしま産業賞」において、最高賞となる「福島県知事賞」 を受賞いたしました。

本表彰は、福島県内において地域経済の発展や産業振興、ものづくりの推進に顕著な成果を上げた企業・団体を顕彰するもので、今年で11回目を迎える歴史ある表彰制度です。

スペースワンは、空中ドローンおよび水中ドローンの両分野における事業展開に加え、それらを活用した 防災、インフラ点検、調査、人材育成といった社会課題解決への取り組み が評価され、今回の受賞に至りました。

スペースワン代表の小林が福島県内堀知事から知事賞の盾を受けてとる様子福島県知事より賞状・記念盾を授与

表彰式は 2026年2月6日、福島市の民報ビルにて執り行われ、当日は福島県知事の内堀雅雄知事より賞状および記念盾が授与されました。また、当社代表取締役の小林康宏が受賞者を代表して挨拶を行い、ドローン産業へ参入した背景や、福島を拠点に事業を展開してきたこれまでの歩みを振り返るとともに、「水中と空中、いわば“二刀流”でドローン事業を展開し、防災やインフラ整備など、社会に必要とされる分野で今後も挑戦を続けていく」という決意を述べました。

福島県知事から賞状を授与受賞者による集合写真受賞者代表挨拶地域への感謝と、福島を拠点とした今後の展望

今回の受賞は大変意義深く、これまで支えてくださった、地域の皆さま、関係機関、パートナー企業の皆さまへの感謝を改めて強くする機会となりました。

スペースワンは、今回の受賞を励みに、今後も福島を拠点として地域とともに歩みながら、技術と挑戦を通じて社会に新たな価値を提供し続けてまいります。

▼ 福島民報による掲載記事

https://www.minpo.jp/news/moredetail/20260207130249

第11回ふくしま産業賞 ダイジェスト動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xiayJN65DG0 ]スペースワンからの県知事賞受賞のお知らせ :https://spacexone.com/news/3171/

株式会社スペースワンについて

本 社：福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

代 表 者：代表取締役 小林 康宏

設 立：1996年8月8日

事業内容：空中ドローン／水中ドローンの人材育成・点検・調査・販売事業、福島県産品を中心とした販売企画事業、クリエイティブ事業、各種コンサルティング事業