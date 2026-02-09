音楽リンクまとめサービス「nodee」で二次元コード取得機能を一般解禁！音楽を“貼る”体験をより身近に！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2025年12月に一般公開した音楽リンクまとめサービス「nodee（ノーディー）」のアップデートを実施いたしました。本アップデートにより、これまで一部ユーザー向けに先行提供していた「二次元コード取得機能」を一般解禁し、すべてのユーザーが音楽を印刷したり貼ったりすることを可能にしました。「nodee」は1億曲以上の音楽作品を網羅しているため、音楽サービスで配信されている楽曲であればジャンルを問わず見つかります。皆さまの“推し曲”をシェアする新ツールとして、ぜひお役立てください。

「nodee」公式WEBサイト：https://nodee.net/

音楽を“貼る”ことができる「二次元コード取得機能」を一般解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k8-slj6g_VA ]

音楽の聴き方が多様化している昨今、“音楽を届けたい相手”の利用している音楽サービスが必ずしも自分と同じとは限りません。そのため、音楽を誰かに届けたい場合は、各音楽サービスの配信URLを一つにまとめたページをシェアすることで、実際に聴いてもらいやすくなります。

音楽リンクまとめサービス「nodee」の特徴は、そうした複数の配信URLを一つにまとめたページを、誰もが無料で簡単に取得できることです。使用にあたってのユーザー登録等は一切必要なく、ただシェアしたい音楽の曲名やアーティスト名を検索するだけ。1億曲以上の音楽作品を網羅しているので、お目当ての曲がきっと見つかります。その上、リンクまとめページのURLは単一の短縮リンクで発行されるため、SNSや書籍などの文字数制限があるような媒体でも紹介しやすいです。

「nodee」で取得できるリンクまとめページ

また、本アップデートによって、シェアボタンからリンクまとめページの二次元コード（画像フォーマット：PNG、SVG、EPS形式）を取得できるようなったため、今後はちらしやポスター、名刺、書籍、街頭広告、CDのブックレットといった紙を含むあらゆる媒体に、音楽を“貼る”ことが可能になります。ミュージシャンが自作曲の宣伝に活用することはもちろん、リスナーがお気に入りの楽曲を紹介する時にもお役立てください。

「nodee」で取得した二次元コードの活用した展示例１.「nodee」で取得した二次元コードの活用した展示例２.

クリプトンは今後も皆さまの創作活動を支援するサービス、創作文化の拡がりに貢献できるサービスの展開に尽力してまいります。

