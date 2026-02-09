神戸空港 開港20周年記念イベントを開催します！

関西エアポート株式会社

関西エアポート神戸株式会社は、2026年2月16日（月）に神戸空港が開港20周年を迎えるにあたり、神戸空港にて記念イベントを実施することをお知らせします。

当日は、就航エアライン各社の出発便において、神戸空港開港20周年を記念したノベルティの配布を行うほか、各エアラインスタッフや空港スタッフなどが横断幕を掲げ、感謝の気持ちを込めてお見送りします。また、「神戸空港開港20周年記念式典」を開催し、これまでの歩みを振り返るとともに、皆さまへ感謝の気持ちをお伝えします。

関西エアポートグループは、これからもお客さまに楽しんでいただける取り組みを通じて、より多くの皆さまに空港や就航地の魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

「就航エアラインお見送りイベント」

○ 日 時：2026年2 月16 日（月）8:20～13:55（予定）

○ 場 所：各対象便のエプロン（制限区域）

〇 内 容：各エアライン、神戸空港利用推進協議会および関西エアポート神戸スタッフにて横断幕を

掲げ、出発便をお見送りします。

（イメージ）

○ 対象便：全日本空輸株式会社（ANA577便8:40発 新千歳行）

株式会社AIRDO（ADO119便10:45発 新千歳行）

エバー航空（BR133便11:00発 台北行）

スカイマーク株式会社（SKY106便11:10発 羽田行）

大韓航空（KE2172便11:10発 ソウル（仁川）行）

トキエア株式会社（TOK502便11:15発 新潟行）

株式会社フジドリームエアラインズ（FDA234便11:55発 松本行）

スターラックス航空（JX307便13:30発 台中行）

株式会社ソラシドエア（SNA127便13:55発 那覇行）

○ 主 催：関西エアポート神戸株式会社 共催：神戸空港利用推進協議会

○ 協 力：スカイマーク株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社ソラシドエア、株式会社AIRDO、

株式会社フジドリームエアラインズ、トキエア株式会社、大韓航空、スターラックス航空

エバー航空（順不同）

○ その他：・運航状況次第で対象便が変更となる可能性があります。

・雨天決行です。

「神戸空港開港20周年記念式典」

○ 日 時：2026年2月16日（月）9:00～9:30

○ 場 所：第２ターミナルビル ２Fにぎわいスペース

〇 内 容：関係者による挨拶、くす玉割り、記念撮影

（イメージ）

「神戸空港開港20周年記念ノベルティ配布」

○ 日 時：2026年2月16日（月）10:50～11:10

○ 場 所：第１ターミナル SKY106便 搭乗ゲート前

○ 内 容：開港20周年を記念したノベルティの配布

（イメージ）