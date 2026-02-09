宮崎県産みやざき地頭鶏を使った「宮崎ケンミン焼ビーフン」今年も登場！2月10日「みやざき地頭鶏の日」販売開始

ケンミン食品株式会社

ビーフンシェアNo.1※のケンミン食品株式会社（兵庫県神戸市・代表取締役社長：高村祐輝）は、宮崎県のブランド地鶏である「みやざき地頭鶏（じとっこ）」と県産野菜を使用した期間限定商品「宮崎ケンミン焼ビーフン」を、みやざき地頭鶏の日である2月10日（火）より発売します。本商品は2021年の初登場以来、数量限定の人気商品です。ぜひこの機会にお試しください。

通関統計ビーフン類2025年1～12月シェア43.6％

商品概要

・商品名：みやざき地頭鶏（じとっこ）炭火焼とビタミンピーマンの焼ビーフン 赤ゆずこしょう風味

・内容量：200g

・販売先：九州地区のスーパーマーケット、大阪・広島の生協（個配）、ケンミン通販サイト、

ケンミン冷凍ビーフン自販機（ケンミン本社前店・ケンミン九州支店前店）

・賞味期限：15か月

・発売日：2026年2月10日(火)

・価格：希望小売価格458円（税抜）

ケンミン通販サイト4食入り1,600円（税込）

ケンミン冷凍ビーフン自販機2食入り800円（税込）

・商品形態：冷凍食品

・調理方法：電子レンジ500Wで約5分30秒加熱

調理イメージ企画背景

2021年に「47都道府ケンミン焼ビーフン」の第二弾として発売された宮崎ケンミン焼ビーフンは、1週間で約12,000食を完売するほど好評を頂きました。そして2022年・23年と継続して販売し、24年は特長の一つであるゆずこしょうを「青ゆずこしょう」から「赤ゆずこしょう」にリニューアルし、大好評を得ました。今年もこの「赤ゆずこしょう」で期間限定販売を行います。

また当社は宮崎県とともにこの「宮崎ケンミン焼ビーフン」の共同開発の他、県産ピーマン（グリーンザウルス）とのコラボキャンペーンなど、食の魅力発信を目的に継続的な取り組みを行っております。2025年3月には、宮崎県と当社が「食の魅力や未来を提供・発信する連携協定」を締結し、さらに関係を強化しました。

また、同年に開催された大阪・関西万博に出店したグルテンフリーラーメン専門店「GF RAMEN LAB 」ではプレミアムGF（グルテンフリー）ラーメンとして地頭鶏（じとっこ）をスープに使用しプレミアムラーメン3種を販売し、国内外の来場者に提供し大きな話題を呼びました。

イベント情報

阪急うめだ本店（所在地：大阪市北区）地下2階フードイベントプラザ「うめだマルシェ」で開催される『日本のひなた宮崎県特集』にて「宮崎ケンミン焼ビーフン」を始めとしたケンミン食品の商品が販売されます。

・日時：2026年2月17日（火）～2月18日（水）10:00～20:00

「うめだマルシェ」は2月15日（日）～2月22日（日）の開催

・場所：阪急うめだ本店地下2階フードイベントプラザ

「うめだマルシェ」（大阪市北区角田町８-７）

・販売商品：宮崎ケンミン焼ビーフン、焼ビーフン、たらこと高菜の焼ビーフン、韓国風はるさめ炒めチャプチェ