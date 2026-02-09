静岡スタートアップの最前線をSBSラジオ＆収録オフトークイベントで毎月発信中、2月は鈴木康友静岡県知事が登場！

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県内のスタートアップ支援および地域経済活性化に取り組む一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（所在地：静岡県浜松市、代表理事：篠原 豊、以下SVSA）は、静岡放送SBSラジオと協働で新番組「cosa発！静岡スタートアップ最前線」を10月よりスタート、番組収録後にはオフトークイベントを実施しています。

▼2月13日（金）オフトークイベントの申し込みはこちら

https://cosa-svsa05.peatix.com/view(https://cosa-svsa05.peatix.com/view)





次回2月の放送は、ゲストに静岡県知事 鈴木康友氏をお迎えし、「静岡県から世界へ。行政とスタートアップがつくる未来に」をテーマにトークしていく予定です。

収録日2月13日（金）のオフトークイベントでは、ラジオでは話しきれない、地方からイノベーションを生み出すための政策・スタートアップへの期待・行政と民間の連携の可能性についてや、参加者とのQ&A、ゲスト・来場者同士のミートアップ交流を行います。

静岡放送SBSラジオとコラボ番組が始動、収録後にはcosaにてオフトークイベント開催中

本番組は、静岡駅前の交流複合施設「cosa」を舞台に、地域から生まれるスタートアップや新規事業、アトツギベンチャーの挑戦を紹介し、静岡発のイノベーションを広く発信していくものです。毎週第4木曜日の21:00～21:30（2月の放送日は、2月26日（木）を予定）に放送しています。

また、各回の収録後には、cosaにて公開型の交流イベント「しずスタミートアップ」を毎月開催し、ゲストと地域プレイヤーが直接対話できるリアルな接続点をつくります。

また、SVSAはコラボパートナーとして参加。本番組を通して、スタートアップ支援や起業家育成で培ったネットワークを活かし、ゲスト選定やテーマ設定で協働しながら、静岡から挑戦する人々をつなぐ番組づくりを協働し、スタートアップのリアルな声を発信することで、静岡全体に“挑戦を応援する文化”を広げていくことを目指します。

■静岡放送SBSラジオ「cosa発！静岡スタートアップ最前線」概要

・放送時間：毎月第4木曜日 21:00～21:30

・番組名：cosa発！静岡スタートアップ最前線

・パーソナリティー：DJ Roni

※Podcastでの番組配信も予定しています。

・番組：https://radiko.jp/#!/ts/SBS/20251023210000

■収録後オフトークイベント「しずスタミートアップ ＠cosa」概要

・会 場：cosa（静岡市葵区御幸町 M20ビル 2F）

・開催日：番組収録終了後。詳細の日程は以下を参照ください。

・内 容：番組オフトーク／ゲストピッチ／ミートアップ交流会

・SBSラジオ番組「cosa発！静岡スタートアップ最前線」の収録後オフトーク

・起業家・新規事業家たちのピッチ「SAs（ShizuokaAngels）」

・参加費：無料 ※1ドリンク・1オーダーお願いします

（イベント参加自体は無料ですが、飲食はご自身でcosa飲食店にてお買い求めください。）

■3月 放送＆イベントスケジュール ※日程・内容は変更となる可能性がございます。

ゲスト：OASIS Fund 代表パートナー 橋田 一秀氏

収録＆イベント：3月13日（金）

放送日：3月26日（木）21:00-21:30

【過去イベントの様子】

起業、スタートアップ、新規事業、アトツギ、金融機関、行政、学生、幅広い層の皆さんにご参加いただければと思います。少しでも興味のある方はぜひ気軽にcosaへ！ゆるっと交流しながらイベントを楽しみましょう！

■法人概要

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

＜静岡ベンチャースタートアップ協会＞

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

Shizuoka Startups Community (http://shizuoka-startups.slack.com)

■お問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp