高速オフセット、サステナブル紙を使用した「トレカ印刷サービス」を開始 ― 無料サンプルの郵送受付もスタート

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、個性豊かなサステナブル素材を使用した「トレーディングカード印刷サービス」を2026年1月より開始しました。

併せて、仕上がりや質感を確認いただける無料サンプル郵送サービスの受付もスタートしています。

サステナブル紙で作るトレーディングカードの特徴

様々な素材が混ぜ込まれたサステナブル紙は、通常の用紙とは異なり、見た目や手ざわりに特徴があります。

また、「なぜその用紙がつくられたのか？」というストーリーがあり、トレーディングカードにすることで、楽しみながらSDGsを学ぶことができます。

イベントや展示会でのノベルティやワークショップグッズとしてご活用いただきたく、この度トレーディングカードの印刷サービスとサンプル郵送サービスを開始いたしました。

6つのサステナブル紙で作るトレカ それぞれの特徴

１.kome-kami トレーディングカード

廃棄されるお米を混ぜ込んだ用紙「kome-kami」のカードです。kome-kamiは、用紙の売上の1％がフードバンクへ寄付されます。

２.東北コットンCoC トレーディングカード

東北コットンCoCは、東日本大震災の復興支援として始まった「東北コットンプロジェクト」によって生まれた用紙です。

３.FSC(R)認証紙（ヴァンヌーボV-FS） トレーディングカード

FSC(R)認証紙は、適切に管理されたFSC(R)認証林、再生資源、及びその他の管理された供給源からの原材料を用いた紙です。

数あるFSC(R)認証紙 の中から、手触りの良い「ヴァンヌーボ」でトレーディングカードを作りました。

※ご発注時は、ヴァンヌーボV-FS以外のFSC(R)認証紙のご提案も可能です。

４.クラフトビールペーパー トレーディングカード

ビールを作る過程で廃棄される「モルト粕」が入っている用紙です。モルト粕はひと月の醸造で2,000kgほど出ることもあり、ほとんどが廃棄されます。

５.バナナペーパー（One Planet Paper(R)） トレーディングカード

SDGs17項目それぞれを達成し、さらにカーボンニュートラルにも関連している用紙です。

日本の伝統産業である和紙づくりの技術も生かされています。

６.タンザニアコットンCoC トレーディングカード

タンザニアで作られたオーガニックコットンを農家から単に購入して使うだけではなく、農家の自立支援や児童労働の禁止、フェアトレード制度も守っている紙です。

印刷加工でレア感の演出可能

白インキを使うことで、立体感のあるような浮き出た印刷方法が可能です。

サステナブル紙トレーディングカードの活用例

▲文字に白インキを使った例▲背面の模様に白インキを使った例

1種類だけ使うのはもちろん、複数を組み合わせた活用もおすすめです。

例1：木育イベントのノベルティ品として…FSC(R)認証紙

例2：日本酒・ビールイベントの参加記念カードに…kome-kami、クラフトビールペーパー

例3：フェアトレードについて学ぶワークショップ用カルタに…タンザニアコットンCoC、バナナペーパー

例4：夏休みのワークショップや自由研究キット資材として…6種類すべて活用

サンプルは無料郵送！通常カード・耐水紙カードもセットでお届け

高速オフセットでは、トレーディングカードをノベルティや販促品として使いたい方向けにサンプル郵送サービスをスタートしました。

今回ご紹介したサステナブルトレカのほかに、一般的なノベルティ品としておすすめの用紙（ノーマル／ホロラミ）、耐水紙をセットにしてお送りします。

ぜひ、ご活用ください。

サンプル郵送サービス申し込みはこちら

サンプルは当社で印刷発注を希望される法人様向けとなります。

●申し込みフォーム

https://www.kousoku-offset.co.jp/documents/traca-samplekit/

※サステナブル紙はPP加工をしておらず、PP加工を施した用紙と比較すると耐久性がありません。ノベルティや教育ツールとしてのご利用をお勧めしています。

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

総合印刷会社の高速オフセットは、様々な企業様・関連団体様と連携し、啓発活動に取り組んでまいります。サステナブルな社会への実現に貢献してまいります。

沿革

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立

・2008年 FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得

・2020年 フェアトレード紙「バナナペーパー（ワンプラネット・ペーパー(R)）」取り扱いスタート

・2023年 ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。「エコプロ2023」にて紙研究所を初出展。サステナブル紙普及プロジェクト「KAMIKEN」本格始動

・2024年 バナナペーパーの原料となる茎繊維をつくるザンビアを現地視察。大阪初開催のワンプラネット・ペーパー(R)フェスに初出展。子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画。小学生向けに工場見学を実施。「877人から始めるバナナ名刺プロジェクト」を開始。「エコプロ2024」にてサステナブル紙展を展示

・2025年 「エコチルSDGs探検隊！親子で学ぶジュニアSDGsキャンプ in 万博」に参画。株式会社類設計室が運営する学習塾「類塾プラス」と共創活動を実施。「エコプロ2025」に出展

※サステナブル紙啓発チーム「KAMIKEN」の活動履歴は、KAMIKEN公式サイト内「お知らせ・メディア掲載」ページをご参照ください。

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-news/