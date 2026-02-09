【2月14日（土）現地＆オンライン開催】鹿児島県十島村「トカライフ」移住セミナーを有楽町（東京）とオンラインで開催！｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治）は、2026年2月14日（土）十島村から受託した事業の一環で、有楽町（東京都）とオンラインで移住セミナーを開催します。

「今の暮らしのままでいいのかな」と、ふと立ち止まることはありませんか？

鹿児島港から南へ、東シナ海に点々と連なる「トカラ列島」。 火山の島、サンゴ礁の島、温泉の島など、7つの島それぞれが異なる個性を持つ鹿児島県十島村は、南北約160kmにわたる「日本一長い村」として知られています。そこにあるのは、雄大な自然と、刻（とき）を忘れさせる穏やかな時間。 そして、温かい人情あふれる暮らしです。

そんな十島村が、1年に1度、東京で移住セミナーを開催します。

ぜひ、ご参加ください。お待ちしております！

詳細・お申込みはこちら :https://www.kagoshima-iju.jp/event/14658/

■こんな方にオススメ

・地方移住をご検討中の方

・島暮らしにご興味のある方

・自然と共にある暮らしにご興味のある方

・複数の仕事を組み合わせるライフスタイルに興味がある方

・のびのびとした環境で子育てをしたい方

・自分のスキルや「好き」を島で活かしたい方

・十島村の有人島である7つの島それぞれが持つ異なる魅力の中から、自分に合う場所を探したい方

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/468_1_3bab2eff2a801d594d4971f730970711.jpg?v=202602090251 ]詳細・お申込みはこちら :https://www.kagoshima-iju.jp/event/14658/

■プログラム

〇 セミナー（17:30～19:30）

１．移住支援制度のご説明

役場の担当者からトカラ列島への移住に関する支援制度についてご説明します。

２．トークライブ「トカラで拓く、新しい人生の描き方」

トカラで見つけた私らしい「トカライフ」を、３組の先輩移住者が語ります。

生まれ育った島に戻って子育て中のかたや、釣りが好きで20歳で島に移住したかたがゲストとして登場します。

３． ホンネで答える！質問タイム

参加者からの質問に先輩移住者がホンネでお答えします。

面と向かって聞きにくい質問でも、当日会場で配布する「質問カード」に記入してもらえれば、その場でお答えします！（オンライン参加者はチャットでお寄せください）

〇 移住者フリートーク＆個別相談会（19:30～20:30）

セミナー終了後は自由解散となりますが、会場は自由に使えます。もう少し移住者にお話を聞いてみたいかたは「移住者フリートークコーナー」、より深く話を聞いてみたい方は「個別相談」へ。

個別相談は当日のお申し込みもOKですので、ぜひご利用ください！

※ 個別相談は事前にお申し込みをいただいた方が優先となります。

■ゲスト

久 優花 さん

生まれ育った宝島へ戻り、1歳のお子さんを育てながら保育専門員として働く日常。 島ならではの地域交流や、発電所に勤める夫と共に歩む、家族3人の温かい暮らしについて語っていただきます。

穴澤 颯 さん

新潟県から悪石島へ移住し、大好きな釣りを生かして遊漁船のガイドや水産加工を営む穴澤さん。 300株以上のバナナ栽培や島のインフラ整備までこなす、多才で力強い「島の暮らし」のリアルを教えてくれます。

埜口 裕之 さん

茨城県出身。商社や農業経営を経て2016年に十島村中之島へ移住。特産品「リリコイバター」で数々の賞を受賞するなど、島の資源を活かした地域づくりに奔走。2024年からは村議会議員として、現場と行政の両視点から島の豊かな未来を耕しています。

■司会

栄羽 武史 さん

埼玉県から移住し、十島村役場職員に。セミナーでは十島村暮らしの魅力を、個別相談会では島暮らしのご相談を承ります！

田上 真澄 さん

十島村の大大大ファン！トカラPR大使に。鹿児島の放送局でリポーターをしています！私にとってトカラとは、人間の根本『人とは』『生きるとは』をそっと教えてくれる島です。世界中のどこを探しても、これほど魅力的な島はないと確信しています！当日は司会をします！

詳細・お申込みはこちら :https://www.kagoshima-iju.jp/event/14658/

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル94,500名、クライアント8,900社（2026年1月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/