ZENPORTが日本カスタマーサクセス協会に入会

株式会社Zenport

株式会社Zenport(本社:東京都千代田区、代表取締役:太田文行)は、2025年2月6日付で日本カスタマーサクセス協会(https://www.jpncsa.org/)に入会いたしました。

「顧客体験の最良化と顧客成果の最大化」を最重要の論点ととらえる同協会の理念に賛同し、入会を決定いたしました。

エンタープライズのお客様の複雑で多様なユースケースに対応し、グローバルな一元的管理を実現すべく、AIと人間の専門性を組み合わせた「Human in the loop」によるサービス提供と、部門や地域を横断した全社・グローバル展開支援「グローバル・オンボーディング」を強化し、お客様の変革を支援してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社Zenport

所在地：〒100-6611 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー11階

代表者：代表取締役 太田文行

ビジョン：「互いの違いが、活きる世界へ。」

ミッション：「組織やプロセスを超えて、データをつなぐ。ビジネスが加速する。」

本件に関するお問い合わせ

株式会社Zenport 広報担当

https://zenport.io/contact/