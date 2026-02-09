新規事業の失敗を防ぐ顧客インサイト実践ウェビナー開催
「挑戦者の火を、絶やさない。」をミッションに、新規事業開発や資金調達、M&Aを支援する株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES（本社：東京都港区、代表取締役社長：水野貴弘）が、顧客理解の停滞を打破する、実践型ウェビナーを2月19日（木）に開催いたします。
■ 開催背景・目的
新規事業を進める中で、テーマ決定後の「顧客理解」フェーズにおいて、
●顧客理解が浅いまま進行してしまう
●多くの時間とコストをかけたにもかかわらず、具体的な打ち手に結びつかない
●結果として大きな手戻り、あるいは撤退に至る
といった課題が頻発しています。
その多くは、「誰に・何を聞くか」というインタビュー設計が曖昧なまま進められていることに起因しています。
本ウェビナーでは、「浅い内容しか聞けなかった」「結局、次に何をすれば良いかわからない」といった不安を解消し、新規事業を前に進めるための確かな一歩目を作ることを目的としています。
■ こんな方におすすめ
●新規事業を初めて担当し、これから顧客検証を始める方
●顧客ヒアリングを実施したものの、本音を引き出せなかった経験がある方
●インタビュー結果を、具体的な事業判断や次のアクションに結びつけられていない方
■ 本ウェビナーで得られること
１. 「会うべき人」を外さないターゲティング力
自社の仮説検証に最適なインタビュー対象者の定義方法と、リクルーティングの考え方
２. 「点」で終わらせない論点設計の型
仮説を「証明」または「棄却」するために必要な、質問設計・論点整理のフレームワーク
３. 本音を引き出す「深掘り」インタビュー技術
表面的な回答の裏にある「不」や「願望」を、具体的なエピソードとして引き出す実践テクニック
４. 無駄なコストを削減する検証マインド
「失敗する仮説」を早期に見極め、事業の軌道修正を迅速に行うための判断基準
■ 開催概要
開催日時：2026年2月19日（木）14:00～15:00
※終了時間は多少前後する可能性がございます
参加費：無料
開催形式：オンライン（ライブ配信）
申込：https://customer-insight.peatix.com
■株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIESについて
「挑戦者の火を、絶やさない」というミッションのもと、新規事業・資金調達・M&Aにおいて、【実行のためのリサーチ】を強みに、一気通貫で戦略設計・実行伴走を提供しています。
また、フリーコンサルタントと企業を結ぶ審査制マッチングプラットフォームを運営しており、クライアントの課題に応じた最適な人材を提案することが可能。
■会社概要
会社名：株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES
代表取締役：水野貴弘
住所：東京都港区赤坂2丁目4－6 赤坂グリーンクロス 6F
設立：2021年4月
HP：https://issue-inc.com/
事業内容：
（１）各種マネジメントサービス
（２）各種リサーチ・レポートの提供
（３）フリーランス・副業コンサルタントの審査制案件紹介プラットフォームの運営