貴方の“好き”を“仕事”にするなら『でじるみ』へ。サブカル特化型・就労継続支援B型事業所エンターテインメントアカデミーでじるみ富山、富山県富山市に2026年4月開所予定

株式会社グローバルソリューション

サブカルチャーに特化した新しいスタイルの就労継続支援B型『でじるみ』が、有限会社Ｏｎｅｈｕｎｄｒｅｄ（本社：〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西15丁目28番地、代表：藤田真吾）の運営により、富山県富山市に2026年4月開所（予定）いたします。

でじるみ富山ウェブサイト https://digilumi.jp/office/toyama/

でじるみ富山について

富山県富山市にオープンする、自分の「好き」を「仕事」に変える就労支援事業所です。

「一般企業との連携をしっかり図り障がい当事者の方の活躍を増やしていくのはもちろんのこと、「好き」を共有できる仲間と安心してすごせる、居心地の良い場所を目指しています。やりたいことを学びながら、それを活かしてお仕事をしていただきます。もちろん学習に費用は一切かかりません。

福祉経験豊富なスタッフにより障がいへの理解や配慮をしっかり行い、クリエイタースタッフも居ますので本物の技術で貴方の「好き」を尊重し、「やってみたい」を実現します！無料見学・無料体験を随時行っています。お気軽にお問い合わせください。

でじるみ富山 事業所概要

利用定員：20名

所在地 ：〒939-8073 富山県富山市大町300 大町スタービル2F

アクセス：南富山駅から徒歩3分

ＵＲＬ ：https://digilumi.jp/office/toyama/



お問い合わせは公式サイトのメールフォームが便利です。

開所に至る背景

2023年現在、日本における障がい者の総数は1160.2万人（人口の9.2%）。

身体、知的、精神障がい者、全体的に増加傾向にあり、当事者の方の活躍の場所を増やすべく彼らの就労を支える福祉サービスが「就労継続支援事業」です。

就労継続支援B型事業所

一般の企業等での雇用契約に基づく就労が困難な方々に対し、就労機会の提供や生産活動の提供や、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う福祉施設のことです。

クリエイティブスキルのニーズ

現代ではフリーランスという働き方を選ぶ人々も増加傾向にあり、2020年には日本の労働人口の22.8%にあたる1,577万人がフリーランサーだというデータもあります。同時に現代のIT時代においては、IT系のフリーランサーの需要が高く、クリエイティブスキルのニーズは年々増加傾向にあります。

でじるみが目指すところ

こういった背景をもとに、クリエイティブスキル、サブカルチャーに特化した新しい形、次世代の就労継続支援B型事業所を目指します。全国15,500事業所を超えるB型就労支援。中には“儲かるから”や“事業を安定するために”と他業種からの参入が増え、十分な支援が一人ひとりに行き届いていない状況が目立ってきました。介護福祉士、相談支援専門員として17年取り組んできたノウハウと思いを集め、一人ひとりの本当にやりたいことの実現や福祉制度のフル活用による人生の質の向上を目指します。

でじるみ富山の特徴

でじるみ富山では、ご利用者様自身の「好き」を「仕事」に変えていくためのお手伝い・支援を惜しみません。技術的な指導はもちろん、同じ夢をもった仲間と共に歩んでいくことができます。もちろん貴方なりのペースで進めていけばOKです。一人一人の時間で大丈夫。一緒に作品を完成させましょう。

たくさんの学べるコース

好きなコースで学びながらスキルを身に着けて頂けます。希望のコースがない場合は、お気軽にご相談ください。教材を用意したり講師連携したり、可能なかぎりサポートいたします。あなたの夢を叶えます。

社会体験

もっと社会に、もっと自分らしく、もっと参加する。各種イベント参加・興行支援を通じての社会体験を実施しています。社会体験を通じいろいろな方々とのコミュニケーションを生み出し、貴方の未来を広げます。

でじるみ応援団

でじるみではクリエイターを目指す皆さまを応援すべく、プロの先輩方による「でじるみ応援団」を設けております。皆様の励みにと有名クリエイターが多数応援。

アニメやゲーム好きのスタッフ

ご利用者様だけでなくスタッフもアニメや漫画・ゲームが大好き！ ご利用者様が少しでも楽しく通っていただけるように、日々楽しい企画を練っています。