AI×SEOライティングエージェント「magicss」が大幅進化。独自Grounding技術で200以上のソースを参照し、ハルシネーションを大幅抑制。文体再現・独自データ注入で″AIとの本気の共創″へ

ONEWORD株式会社

ONEWORD株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：金井 良祐）は、AI×SEOライティングエージェント「magicss（マジックス）」のフルリニューアル版となる「magicss v2」の提供を開始いたしました。

【magicss サービスサイト】

https://magicss.ai(https://magicss.ai??utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260209)

■ 開発背景

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、AIを活用した記事制作が急速に広がっています。しかし、多くの企業や制作者が以下のような課題に直面しています。

- AI生成記事は「それっぽい」だけで検索上位を獲得できない- ハルシネーション（嘘情報）が多く、ファクトチェックに膨大な工数がかかる- 「AIが書いた文章」感が強く、結局全て書き直しが必要になる- 自社のトンマナや文体を反映できず、ブランドボイスが失われる- 情報が薄く表層的で、競合と似たような内容になってしまう

ONEWORD株式会社は、15年以上にわたるSEO実務の知見を基に、2024年12月にmagicss v1をリリース。以来約1年間、ハルシネーション対策、文体再現、独自データ活用など数多くの課題解決に取り組み、この度フルリニューアル版「magicss v2」として生まれ変わりました。

■ magicss v2の概要

magicss v2は、「AIに丸投げ」ではなく、人間が設計・意思決定を行い、AIが実行・支援する"共創型"のSEOライティングエージェントです。プロの編集者やライターの業務フロー（企画→構成→執筆→推敲→仕上げ）を、AIとの共同作業で大幅に効率化します。

1. 人間を超える「超深度SEOリサーチ」定性的な情報も構造化し、キーワードではなく文脈ベースで解析・理解が可能

狙いたいキーワードを入力するだけで、検索意図の深掘り・競合の傾向分析・トピックの構造化をAIエージェントが自動実行。「そのキーワードで勝つにはどんなコンテンツが必要か？」を徹底的に明らかにします。

2. 独自Grounding技術による「ハルシネーション抑制」参照する情報元はドメイン単位でホワイトリスト／ブラックリストの指定も可能

200～300以上のソースを参照データとして収集した上で本文を執筆する独自のGrounding技術を搭載。AIの「嘘情報」を大幅に抑制するとともに、生成された本文の各センテンスには引用番号が付与され、参考にした情報源を即座に確認できます。LLMの学習データにない最新情報も、リアルタイムでWeb検索して反映します。

3. 文体・スタイルの登録と再現さらに「カスタム指示」として構成、執筆それぞれで効くプロンプトも保存可能

自社メディアの過去記事や理想とする文体を学習させることで、文章のトンマナ、文節の長さ、トーンを忠実に再現。何度生成しても「自社らしい」記事が出力され、「AIが書いた感」を大幅に低減します。

4. 独自データの注入（RAG技術）CSVやPDF、URL、自由テキストから自社に関する情報を登録し、構成時点で組み込みが可能

自社のサービス情報、事例、統計データなどの一次情報をRAG技術で記事に自然に組み込み可能。Web検索だけでは得られないオリジナリティのあるコンテンツで競合と差別化します。

5. 10種以上のLLMモデルを工程別に最適活用※上の図は本文生成後のブラッシュアップ工程画面

リサーチ、構成案作成、本文執筆、推敲など、各工程に最適なLLMモデルを使い分けてエージェント化することで、高品質なアウトプットを実現しています。

6. 充実の編集・コントロール機能独自情報は見出し構成案にドラッグ&ドロップで配置し、活用の方針も指定可能

構成案のドラッグ操作での並び替え、各見出し単位での執筆方針の編集、構成案スコアリング、本文のAI推敲、フリー画像の追加、HTML/Google Docs出力など、プロのワークフローに最適化された豊富な機能を搭載しています。

■ 導入実績

導入社数は累計200社以上。事業会社のオウンドメディア運営、SEO・制作会社のコンテンツ制作業務、個人ライター・編集者の執筆効率化など、幅広い利用シーンで活用されています。

■ 料金プラン

magicss v2はクレジット制を採用しており、初期費用無料・1か月単位の契約でご利用いただけます。フリープランではカード登録不要で約1記事分の生成を無料体験可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84952/table/5_1_27f9c50d0d7ed24f7e180ce0d0b0b98b.jpg?v=202602090551 ]

※文字単価は最安で約0.10円～を実現（プレミアムプラン利用時の目安）

■ 法人向け「伴走サポートプラン」

ツール導入だけに留まらず、プロのSEOコンサルタントがキーワード戦略の設計から運用、効果測定まで、企業のコンテンツSEO内製化を強力にバックアップする伴走サポートプランもご用意しています。

■ 今後の展望

伴走サポートプランの詳細はこちら :https://magicss.ai/support/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260209

magicss v2では、AI検索（ChatGPTやPerplexityなど）時代を見据え、Web検索とAI検索の両方で存在感を高める「AIO（AI Optimization）」への対応も推進しています。高品質なコンテンツを効率的に展開することで、従来のSEOだけでなく、AI検索における引用獲得（SOV＝Share of Voiceの向上）も支援してまいります。

■ サービス概要

サービス名：magicss（マジックス）

サービスURL：https://magicss.ai(https://magicss.ai?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260209)

本記事内の画像、およびmagicssサービスサイト内の画像はご利用いただけます。

※出典の明記はお願いいたします。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84952/table/5_2_e2ff156c063daa7bf48fff600451834c.jpg?v=202602090551 ]