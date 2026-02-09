バンテリンドーム ナゴヤ初　外野フィールド内に「NGK」ロゴの芝広告を掲出

日本ガイシ株式会社

日本ガイシ（本社：名古屋市）は、「バンテリンドーム ナゴヤ」の外野フィールド内（左中間・右中間）に、企業ロゴを芝生で表現した広告を新たに掲出します。

本広告は、バンテリンドーム ナゴヤでは初となる外野の芝広告で、競技が行われるフェアグラウンド内に掲出されます。100平方メートルにわたり、濃淡の人工芝を組み合わせて企業ロゴを表現しており、館内最大サイズの広告面となります。

当社は2026年4月1日付けで社名を日本ガイシからＮＧＫへ変更します。本広告は、新しい社名を多くの皆さまにお伝えしていく取り組みの一環として掲出するものです。球場を訪れる多くの方々に対し、企業ロゴの認知向上とブランド定着を目指しています。

■広告詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104426/table/5_1_b721e1778710451d93bf9459a373f7b2.jpg?v=202602090251 ]

■掲出イメージ

※2025年に撮影 (C)株式会社ナゴヤドーム

※2025年11月に撮影した写真に合成して作成しています