神戸・TOTTEIのレストラン・カフェ5店舗でいちご＆チョコの期間限定スイーツフェアを開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）では、TOTTEI内の飲食店5店舗で、いちごやチョコレートを使った期間限定のメニューを提供するスイーツフェア「TOTTEI いちご＆チョコフェア」を2月～3月中に開催します。

2月～3月のTOTTEI / GLION ARENA KOBEでは、神戸ストークスのホームゲームやベリーグッドマン、MISIA、ONEREPUBULIC、Da-iCEなどのアーティストライブ、ナイトリレーマラソンやイルミナイトなどのナイトタイムイベントを多数開催。さらにTOTTEI周辺でも、神戸港ウィークエンド花火、南京町春節祭、メリケンパークのバレンタインライトアップなど、様々なイベントが開催されます。

イベントへのおでかけはもちろん、日中のお散歩やウォーキングに併せて、TOTTEIの各店舗にお立ち寄りいただき、春スイーツと共に季節の移ろいをお楽しみください。

【「TOTTEIいちご＆チョコフェア」参加店舗】

ユーハイム本店別館 (https://www.totteikobe.jp/food_shop/article/5401)

ショコラカーディナルトルテ

価格：902円税込

期間：販売中～ 2月24日（火）

ココアの卵黄生地と卵白生地を交互に絞って焼き上げた、ふんわり軽やかなカーディナル生地に、なめらかなチョコ生クリームと甘酸っぱいいちごをサンド。食感の違いも楽しめる、冬だけのかわいらしい冬限定ケーキです。

いちごのムースなどを添えた「チョコレートプレート」（1500円税込）も提供します。

エルトベアカーディナルトルテ

価格：814円税込

期間：2月25日（水）～ 終了時期未定

メレンゲと卵黄生地の食感の違いが楽しいカーディナル生地で生クリームといちごをサンド。コクのある生クリームとフレッシュないちごのバランス、口どけの良い生地であっさりと召し上がれる春限定のトルテです。

いちごのムースなどを添えた「ストロベリープレート」（1500円税込）も提供します。

ユーハイム本店別館では上記の他、多数のいちご＆チョコレートスイーツメニューを提供。詳しくは店舗情報をご確認ください。

神戸サクレフルール(https://www.totteikobe.jp/food_shop/article/5355)

フォンダンショコラ

価格：800円税込

期間：2月10日（火）～3月20日（金）

ふっくらと焼き上げたショコラ生地の中にクリーム状のチョコレートをたっぷり詰めました。とろーり濃厚な口どけが魅力です。ベリーソースの酸味に合わせてお召し上がりください

淡路屋のおもうつぼ(https://www.totteikobe.jp/food_shop/article/5397)

たこ足チョコレートソフトクリーム

価格：620円税込

期間：販売中～終了時期未定

たこ足の形をしたオリジナルミルククッキーがトッピングされた、チョコレートソフトクリームです。

KOBE Bay Catch(https://www.totteikobe.jp/food_shop/article/5384)

フォンダンショコラ

価格：990円税込

期間：販売中～3月19日（木）

割るととろける濃厚ショコラに、いちごのアイスを添えた、バレンタイン限定のご褒美デザート

TOTTEI STAND BUOY(https://www.totteikobe.jp/food_shop/article/6794)

１.スペシャルいちごミルク２.ホットチョコレート

価格：１.715円税込 ２.660円税込

期間：１.２.販売中～3月19日（木）

寒い冬にほっと一息つけるホットチョコレートと、クラフトいちごシロップを使用した特製いちごミルクにホイップクリームといちごダイスを添えた「スペシャルいちごミルク」を、今だけの特別価格で提供します。

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）(https://www.totteikobe.jp/)」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK 緑の丘」とあわせて、日常的にお楽しみいただけます。

2026年4月の開業1周年を記念して、「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに音楽・アート・スポーツなど様々なイベントが行われる「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY(https://totteikobe-anniversary.com/1st/)」を開催します。

