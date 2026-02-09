オーストラリア発・たった10成分。心地よく、毎日塗りたくなる日焼け止め「The Kind Sunscreen」日本初上陸。

株式会社メリーゴーラウンド

株式会社メリーゴーラウンドは、紫外線大国オーストラリア発のナチュラルサンスクリーン「The Kind Sunscreen」を2026年より日本で展開します。たった10成分・無香料のミニマル処方、SPF30・ブロードスペクトル対応で、赤ちゃんから大人まで毎日心地よく使える設計。肌へのやさしさと環境への配慮を両立した、新しい日常用サンケアを提案します。

＊株式会社メリーゴーラウンドは、サステナブルなライフスタイルブランドを扱うセレクトショップ「It’s So Easy(https://www.itssoeasy.jp/)」の運営を軸に、海外サステナブルブランドの日本展開を手がける、東京都港区の企業です。

紫外線大国オーストラリア発。毎日使い続けるための日焼け止め

The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）

紫外線量が日本の約5～7倍ともいわれるオーストラリア。

そんな過酷な紫外線環境のもとで生まれたナチュラルサンスクリーンブランド

「The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）」が、2026年、日本に初上陸します。

The Kind Sunscreenが大切にしているのは、「どれだけ心地よく、毎日使い続けられるか」という視点。日焼け止めでありながら、日常のスキンケアのように、無理なく使えることを目指しています。

機能や数値を追求する日焼け止めが多い日本市場に対し、The Kind Sunscreenは「毎日心地よく使い続けられること」を軸にした、異なるアプローチのサンケアとして提案されます。

たった10成分。“引き算”から生まれたミニマル処方

The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）

The Kind Sunscreenの処方は、驚くほどシンプル。

使用している成分は、厳選された10成分のみです。

「何を入れるか」ではなく、「何を入れないか」を徹底的に考え抜いた設計

- 紫外線を反射して防ぐノンナノ酸化亜鉛- 肌をやさしく包み込む植物由来オイル- バリア機能を支えるワックス成分- 酸化から肌を守るビタミンE など毎日心地よく使い続けられることを大切にした、The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）のミニマルな処方設計。

強い日差しから肌を守りながらも、厚塗り感や白浮き感を抑え、塗っていることを忘れるほどの軽やかな使用感を実現しています。

香料不使用。赤ちゃんから大人まで、家族で使える設計

香料は一切使用せず、肌へのやさしさに配慮した処方。新生児をはじめ、敏感肌の方、妊娠中・授乳中の方にも配慮されています。

家族みんなで使える安心感も、The Kind Sunscreenの特長です。

- 無香料（精油・合成香料ともに不使用）- 100％天然由来成分- ノンコメドジェニック

フリー処方

水、紫外線吸収剤、鉱物油、合成保存料、合成着色料、動物由来原料、シリコーン、マイクロプラスチック、遺伝子組み換え植物、小麦由来成分、乳製品由来成分、は使用していません。

SPF30・ブロードスペクトル。日常からアウトドアまで対応

紫外線大国オーストラリアで生まれたサンスクリーンブランド「The Kind Sunscreen」。

皮膚がん発症率が世界トップレベルといわれるオーストラリアでは、日焼け止めは健康を守るために欠かせない存在です。

The Kind Sunscreenは、オーストラリア政府の医薬品・医療機器規制機関（TGA）の厳しい紫外線基準のもとで検査された処方。SPF30・ブロードスペクトル（UV-A／UV-B対応）で、アウトドアから日常使いまで、季節を問わず活躍します。

※4時間までの耐水性を保有。

※入水時や汗をかいたあとは、少なくとも2時間ごとの塗り直しを推奨。

肌にも、環境にも。“Kind”という選択

The Kind Sunscreenは、肌だけでなく環境への配慮も大切にしています。

パッケージには100％リサイクル素材を使用。

サンゴ礁や海への影響にも配慮した設計です。

毎日のケアの中でこの日焼け止めを選ぶことは、自分自身と、未来の自然にやさしくあるための小さな一歩となります。

- ヴィーガン処方- リーフセーフ処方100％リサイクル素材を使用したパッケージ。肌と環境の両方に配慮したThe Kind Sunscreenのものづくり。

商品概要

商品名：ザ カインド サンスクリーン

容量：50mL

価格：3,600円（税込3,960円）

SPF30／ブロードスペクトル（UV-A／UV-B対応）

原産国：オーストラリア

発売日：2026年3月9日