オーストラリア発・たった10成分。心地よく、毎日塗りたくなる日焼け止め「The Kind Sunscreen」日本初上陸。

株式会社メリーゴーラウンドは、紫外線大国オーストラリア発のナチュラルサンスクリーン「The Kind Sunscreen」を2026年より日本で展開します。たった10成分・無香料のミニマル処方、SPF30・ブロードスペクトル対応で、赤ちゃんから大人まで毎日心地よく使える設計。肌へのやさしさと環境への配慮を両立した、新しい日常用サンケアを提案します。


＊株式会社メリーゴーラウンドは、サステナブルなライフスタイルブランドを扱うセレクトショップ「It’s So Easy(https://www.itssoeasy.jp/)」の運営を軸に、海外サステナブルブランドの日本展開を手がける、東京都港区の企業です。




The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）

紫外線大国オーストラリア発。毎日使い続けるための日焼け止め


紫外線量が日本の約5～7倍ともいわれるオーストラリア。
そんな過酷な紫外線環境のもとで生まれたナチュラルサンスクリーンブランド
「The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）」が、2026年、日本に初上陸します。


The Kind Sunscreenが大切にしているのは、「どれだけ心地よく、毎日使い続けられるか」という視点。日焼け止めでありながら、日常のスキンケアのように、無理なく使えることを目指しています。



機能や数値を追求する日焼け止めが多い日本市場に対し、The Kind Sunscreenは「毎日心地よく使い続けられること」を軸にした、異なるアプローチのサンケアとして提案されます。



The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）

たった10成分。“引き算”から生まれたミニマル処方


The Kind Sunscreenの処方は、驚くほどシンプル。


使用している成分は、厳選された10成分のみです。


- 紫外線を反射して防ぐノンナノ酸化亜鉛
- 肌をやさしく包み込む植物由来オイル
- バリア機能を支えるワックス成分
- 酸化から肌を守るビタミンE など


毎日心地よく使い続けられることを大切にした、The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）のミニマルな処方設計。

「何を入れるか」ではなく、「何を入れないか」を徹底的に考え抜いた設計


強い日差しから肌を守りながらも、厚塗り感や白浮き感を抑え、塗っていることを忘れるほどの軽やかな使用感を実現しています。


香料不使用。赤ちゃんから大人まで、家族で使える設計



















香料は一切使用せず、肌へのやさしさに配慮した処方。新生児をはじめ、敏感肌の方、妊娠中・授乳中の方にも配慮されています。


家族みんなで使える安心感も、The Kind Sunscreenの特長です。


- 無香料（精油・合成香料ともに不使用）
- 100％天然由来成分
- ノンコメドジェニック

フリー処方


水、紫外線吸収剤、鉱物油、合成保存料、合成着色料、動物由来原料、シリコーン、マイクロプラスチック、遺伝子組み換え植物、小麦由来成分、乳製品由来成分、は使用していません。


SPF30・ブロードスペクトル。日常からアウトドアまで対応



紫外線大国オーストラリアで生まれたサンスクリーンブランド「The Kind Sunscreen」。

皮膚がん発症率が世界トップレベルといわれるオーストラリアでは、日焼け止めは健康を守るために欠かせない存在です。


The Kind Sunscreenは、オーストラリア政府の医薬品・医療機器規制機関（TGA）の厳しい紫外線基準のもとで検査された処方。SPF30・ブロードスペクトル（UV-A／UV-B対応）で、アウトドアから日常使いまで、季節を問わず活躍します。


※4時間までの耐水性を保有。


※入水時や汗をかいたあとは、少なくとも2時間ごとの塗り直しを推奨。


肌にも、環境にも。“Kind”という選択


The Kind Sunscreenは、肌だけでなく環境への配慮も大切にしています。


パッケージには100％リサイクル素材を使用。


サンゴ礁や海への影響にも配慮した設計です。


毎日のケアの中でこの日焼け止めを選ぶことは、自分自身と、未来の自然にやさしくあるための小さな一歩となります。


- ヴィーガン処方
- リーフセーフ処方


100％リサイクル素材を使用したパッケージ。肌と環境の両方に配慮したThe Kind Sunscreenのものづくり。






商品概要

商品名：ザ カインド サンスクリーン


容量：50mL


価格：3,600円（税込3,960円）


SPF30／ブロードスペクトル（UV-A／UV-B対応）


原産国：オーストラリア


発売日：2026年3月9日