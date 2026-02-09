２０２６年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」舞台“名古屋市中村区”から秀長・秀吉をイメージして作られたお香「記香録」が新たに登場！２月１２日(木)、老舗お香専門店“香源”京都烏丸五条店にて販売開始

株式会社香源

2026年（令和8年）1月4日より放送中のNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」が始まりました。豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に、百姓から下剋上を経て天下統一する物語です。物語の舞台である名古屋市中村区に本社を構える1937年老舗お香の専門店、(株)香源。日本のアニメとのコラボ商品の展開や、体験スペース”香房”での線香製作や聞香体験を提供し、国内外の観光客から大注目を集めています。名古屋の中村区を本店に銀座・上野・京都とお店を展開している「香源」が、大河ドラマ主人公の豊臣秀長・秀吉兄弟をイメージしたお香「記香録(きこうろく)」を名古屋で先行発売し大好評。2月12日には香源京都烏丸五条店にて販売を開始いたします。

■香源について

香源は創業1937年の老舗お香販売店。名古屋を本店に銀座・上野・京都での実店舗の展開、日本初のお香のECサイトの展開など常時5000種類以上の商品を取りそろえているお香のデパートです。

訪日客にも大人気なアニメとのコラボ商品の販売、体験講座の開催の他、様々な道を極める文化人をお招きし、日本文化を発信する「香源会」を定期的に開催しています。

■歴史上の人物を香りで表現した新シリーズ「記香録（きこうろく）」

人物の生涯や背景に宿る物語を香りとして現代に伝えることをコンセプトとしており、パッケージデザインには家紋とゆかりのある色やモチーフを取り入れ、訪日客や若い世代にも手に取っていただけるよう、和モダン柄にアレンジしています。

代表の香源当主である菊谷勝彦は、「私の生まれ故郷でもある名古屋市の中村区から生まれた豊臣兄弟の物語を日本全国そして世界に発信する為、日本の古来からある文化の【お香】を通じて発信のお手伝いが出来れば幸いです」と語っています。

所在地：〒600-8305 京都府京都市下京区花屋町通新町西入東若松町830 新花小町1F

WEB：https://okoh.co.jp/ 公式ECショップ：https://www.kohgen.com/

【本件に関するお客様・プレス関係者の方のお問い合わせ先】 TEL：075-741-7026

香源京都烏丸五条店 広報担当：都築（つづき）・槌田 FAX：075-741-7986 E-mail：webmaster@kohgen.com