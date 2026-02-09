『ブルーピリオド』山口つばさ先生推薦！職業「王子様」 男子クラシックバレエを描くコミック『氷の鱗』第１巻が２月９日（月）発売
株式会社新潮社が運営するWebマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中の漫画『氷の鱗』のコミックス第１巻が、2026年2月9日（月）に発売されます。本作は、男子クラシックバレエの世界を舞台に、その美しさ、そして残酷さを描いた作品です。
原作者・岩井勇樹は、実際にクラシックバレエの経験があるダンサーであり、コンテンポラリーダンスの経験者でもあります。作中では、ダンスの技術や表現だけでなく、業界内での慣習、バレエダンサー達が抱える苦しみや葛藤が、実体験をもとに描かれています。
また、作画を担当するJiccoのX（旧Twitter）では、作品紹介のポストがたびたび話題となっており、連載開始以降、注目を集め続けています。
■『ブルーピリオド』山口つばさ先生 推薦コメント
1巻刊行を記念して、『ブルーピリオド』（講談社・アフタヌーン）の作者・山口つばさ先生より本作への推薦コメントをいただいています。
自分が持っているものと、見えているものと、それを叶えるための体。
それら全部に足も心も震わせて立ち向かう姿に熱くなります。
■書籍内容紹介
他人と上手く関係を築けない主人公「真央」。不登校になった真央は、家に引きこもり絵を描くことに日々を費やしていた。そんな中、彼は実家の飲食店の手伝いで札幌のバレエスタジオに足を運ぶこととなる。そこで目にしたのは「国内屈指のプロバレエダンサー」の踊りで──……。
“残酷であるほど、命は美しい”残酷であり、そして輝くバレエの世界へ彼の心はいざなわれていく。
本編冒頭より一部を抜粋してご紹介します。
▼第1話はこちらからお読みいただけます
■著者紹介
作画 Jicco
『死んでも恋は演じない』（ZERO-SUMコミックス）で連載デビュー、
『氷の鱗』（くらげバンチ）と『魔王さまに教えてあげる』（ZERO-SUMコミックス）を現在連載中。
X：@Jicco726(https://x.com/Jicco726?s=20)
『氷の鱗』公式X：@Koorinouroko(https://x.com/Koorinouroko?s=20)
■書籍データ
タイトル：氷の鱗
２０２６年２月９日
B6版型
【定価】770円（税込）
【ISBN】 978-4107729071
https://kuragebunch.com/episode/2551460909629677657