伝統が育む、澄んだ旨み。こだわりの逸品「平戸あご」を全国へ。PR動画を公開しました。

長崎県平戸市平戸特産「平戸あご」でとったあご出汁

長崎県の北西部、玄界灘に面する平戸市は、古くから海外交流の拠点として栄え、豊かな海の幸に恵まれた地域です。

中でも近海で水揚げされる「あご（飛魚）」は、炭火で丁寧に焼き上げる工程を経て、香ばしさと澄んだ旨みを引き出した「あご出汁」として、平戸を代表する特産品として知られ、刺身や一夜干し、練り物、加工品など、さまざまなかたちで地域の食文化を支えてきました。

平戸市では、この地域に根づく食文化の魅力を広く発信するため、「平戸あご」をテーマにしたPR動画2本（30秒・15秒）を制作。映像制作は、数々の観光・地域プロモーション映像で受賞歴を持つ映像ディレクター・野上鉄晃氏が担当しました。平戸の風景や人々の営みを丁寧に描きながら、伝統と日常の両面から「平戸あご」の魅力を伝える内容となっています。

■ 2本の動画で異なる魅力を表現

本動画は、「平戸あご～伝統が育む、澄んだ旨み」をテーマに、古くから受け継がれてきた漁や製造の風景、そして平戸の家庭で親しまれてきた食のシーンを通して、平戸あごの価値と物語を丁寧に描いています。

15秒動画「平戸あご～地域の食文化を支えて」30秒動画「平戸あご～伝統が育む、澄んだ旨み」

15秒版動画では、家族や親戚が集い、あご出汁を使った料理を囲む日常の食卓を描写。会話や表情を通じて、平戸あごが暮らしの中で親しまれている存在であることを、テンポよく伝えます。

30秒版動画では、「情熱大陸」などで知られる窪田 等氏のナレーションにのせて、早朝の平戸の海や漁の風景、炭火で焼き上げられるあご、加工・製造の様子を通じ、「上品なコク」と「澄んだ旨み」が生まれる背景を、静かで情緒あるトーンで描いています。

30秒動画を再生 :https://www.youtube.com/watch?v=A_CJAkLpp8M15秒動画を再生 :https://www.youtube.com/watch?v=jEwVPNrHSMo【映像ディレクター紹介】野上 鉄晃（のがみ・てっこう）

長崎県出身。LUCA株式会社代表／映像ディレクター。

地域や人の営みに丁寧に寄り添うストーリー性のある映像表現を強みとし、観光・文化・地域プロモーション分野を中心に多数の映像制作を手がけている。

日本国際観光映像祭グランプリや観光映像大賞（観光庁長官賞）、アジア最大級の短編映画祭「最高賞」など、国内外で多数の受賞歴を持つ。

長崎県平戸市について

「え？トビウオを、食べるの？」｜平戸特産『平戸あご』ブランドポスター

平戸市は、長崎県北西部に位置し、平戸島をはじめとする約40の島々からなる自然豊かな地域です。古くは日本で最初の西洋貿易港として発展し、キリスト教伝来の地としても知られるなど、異文化が交わる独自の歴史と風景を有しています。平戸市を語るうえで欠かせない存在が、名産の「あご（トビウオ）」です。

平戸特産『平戸あご』ブランドポスター

澄んだ海に囲まれた平戸は全国有数の好漁場で、特にあごは脂がすっきりとして旨味が強く、干物・すり身・だしなど、多彩な料理に使われる万能食材として長年親しまれてきました。

平戸を代表する郷土の味であり、そのだしは全国でも高い評価を受けています。

平戸特産『平戸あご』ブランドロゴ

豊かな自然、異文化の歴史、そして海の恵みである「あご」。これらが重なり合い、平戸市は唯一無二の食文化と景観を育んできました。あごをはじめとする平戸の多彩な味わいを、ぜひご自宅でもお楽しみください。