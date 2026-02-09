haccoba 浪江醸造所が「第41回 福島県建築文化賞 復興賞」を受賞。

株式会社haccoba

株式会社haccoba（福島県南相馬市、代表取締役：佐藤太亮）が2021年2月に立ち上げた酒蔵「haccoba -Craft Sake Brewery-」（ハッコウバ クラフトサケブルワリー）が、「第41回 福島県建築文化賞 復興賞」を受賞いたしました。浪江町の建築としては初めての、福島県建築文化賞の受賞です。

※第41回 福島県建築文化賞について： https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/41kenchikubunkasyo.html

■「福島県建築文化賞」とは

haccoba 浪江醸造所

※福島県HPより引用：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/41kenchikubunkasyo.html



福島県建築文化賞は福島県内において、地域の周辺環境に調和し、景観上優れている建築物等を表彰し、もって文化の香り高い魅力あるまちづくりに対する意識の高揚を図ることを目的としております。



また、東日本大震災及び原子力災害により、長年にわたって人々が築いてきたふるさとが失われている厳しい状況の中で、地域を支える建築文化を継承するため再生・活用した建築物、被災者や避難者の方々の生活にうるおいを与える建築物等を表彰し、もって県民が将来への希望が描ける復興の一助とすることを目的として実施するものです。

■審査委員による講評（授賞理由）

第41回 福島県建築文化賞 表彰式 の様子

東日本大震災時に建設された木造仮設住宅を移築・再利用し、新たな拠点として再生した日本酒の醸造所である。仮設住宅の外壁材や住棟表示を生かした設えは、避難当時の記憶を継承しつつ、地域に新しい産業と働く場を生み出そうとする強い意思を感じさせる。既存の陶芸アトリエと直行配置された建築は、工夫された屋根形状により一体感があり、小規模ながら将来の事業展開が期待できる余白を有している。移住者が被災地で挑む「クラフトサケ」が若者を呼び込む地域活性化の形は復興の新たなフェーズの訪れを感じさせる。

■酒蔵という文化的産業の担い手として、先人の熱を受け継ぐ建築を。

「新しくつくる酒蔵だからこそ、先人の熱を大切に受け継ぐ空間にしたい。」



haccobaが最初に醸造所をつくった「南相馬市小高区」も、2つ目の醸造所をつくった「浪江町」も、ともに原発事故の旧避難指示区域です。



東日本大震災と原発事故により、地域の暮らしや文化が一度途絶えてしまった地域。

だからこそ、決して脈略のない文化をつくるのではなく、先人の熱を受け取りながら、自分たちの表現を重ねていきたい。



土地の文脈を受け継ぐ文化づくりをしていくために、

「地縁のない僕たちが、この地域で新築を建てるべきではない」

それがhaccobaの酒蔵を建てる時に決めていたことでした。



そんな中、浪江町の建築家・渡部昌治さん（Fimstudio）との出会いがあり、「木造応急仮設住宅を再利用した酒蔵」のアイディアが生まれました。



浪江町から避難した方が、かつて暮らしていた仮設住宅。

解体した木材を、いま浪江町で暮らしている地域の方々と一緒に、再び組み上げる。



思いに共感してくださった地元の建設会社・東北工業建設の皆さんと、地域住民の力で、かつての仮設住宅から再構築された酒蔵が誕生しました。



この地域でかつて暮らしていた方々、いま暮らしている方々、それぞれの思いを受け止めて、地元で長く愛される酒蔵を目指してまいります。

改めまして、身に余る賞を頂けたこと、本当にありがとうございました。

《haccoba浪江醸造所》

・建築主：株式会社haccoba

・設計：Fimstudio

・施工：東北工業建設株式会社/ ツムツムワークショップに参加してくださった方々

■株式会社haccobaについて

2021年2月、原発事故の避難で一時人口がゼロになった福島県の小高というまちに醸造所を設立。2023年7月から隣町の浪江でも醸造所を営んでいます。「酒づくりをもっと自由に」という思いのもと、かつての "どぶろく" 文化やレシピを現代的に表現。ジャンルの垣根を超えた自由な酒づくりを行っています。

自分たちの事業を通して、自律的な地域文化と自由な酒づくりの文化を取り戻すことを、本気で目指しています。

・会社名：株式会社haccoba（はっこうば）

・代表者：代表取締役 佐藤太亮

・本社所在地：福島県南相馬市小高区田町2-50-6

