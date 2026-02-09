うなぎパイの春華堂 新卒初任給引き上げのお知らせ

有限会社春華堂

有限会社春華堂（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：山崎貴裕）は、菓子製造業を通じて地域とともに歩み、持続的な成長を目指す企業として、従業員一人ひとりが安心して働き、将来に向けて挑戦できる環境づくりを重要な経営課題と位置づけています。こうした考えのもと、世界的な原材料価格の高騰や為替変動の影響などによる昨今の物価上昇を受け、従業員の家計負担の軽減と、菓子製造業界の将来を担う優秀な人財の確保を目的に、2027年4月入社の新卒従業員を対象として初任給を15,000円～35,100円（約6.8％～18.5％）引き上げることを決定

しました。

あわせて、2026年4月より既存の正社員・メンバーを対象としたベースアップも実施いたします。

新卒初任給改定 概要 （27年4月度～）

対象職種 ： 2027年4月入社の新卒社員

内容 ： 新卒初任給を15,000円～35,100円（約6.8％～18.5％）引き上げ

支給開始 ： 2027年4月度給与から

基本給・時給改定 概要 （26年4月度～）

対象職種 ： 既存正社員

内容 ： 基本給を一人当たり平均4.5％引き上げ

支給開始 ： 2026年4月度給与から



対象職種 ： 春華堂メンバー（契約社員・アルバイト）

内容 ： 時給の100円の増額

支給開始 ： 2026年4月度給与から



春華堂は、菓子製造業界を取り巻く環境が大きく変化する中においても、菓子を通じて日本の文化を次の世代へ継承していくことを重要な使命と捉え、時代に即した企業のあり方を追求してきました。その取り組みの一環として、企業活動の基盤である「人」に着目し、多様な価値観や個性が尊重される組織づくりを進めています。

本取り組みは、単なる制度の整備や改定にとどまるものではなく、社員一人ひとりが長期的な視点で成長し、主体的に挑戦できる環境を整えることで、持続可能な企業経営の実現につなげていくことを目的としています。

地域に根ざす菓子メーカーとしての責任を果たしながら、業界全体の魅力向上にも寄与していく考えです。今後も春華堂は、日本の菓子文化と地域社会に真摯に向き合い、社会的価値の創出に取り組んでまいります。